Rodos'ta orman yangını: 2 bin kişi deniz yoluyla tahliye edildi

Yunanistan'ın Rodos Adası’nda 5 gündür devam eden orman yangınlarının yerleşim birimlerine ulaştığı bildirildi.

Yangının etkisini artırmaya başlaması üzerine bazı otel, köy ve plajlar boşaltıldı.

Yangından zarar gören 12 otelden yaklaşık 10 bin turistin tahliye edildiği belirtilirken, Yunan ordusu ve sahil güvenliğe tekneler ile özel tekneler 2 bin kişiyi adadaki iki plajdan deniz yoluyla tahliye etti.

Öğle saatlerinde devam eden yangınlarda, bir itfaiye ekibinin mahsur kaldığı bildirilmişti.

Öte yandan adadaki otellerde çalışmaya gelen çok sayıda emekçi yangınla mücadeleye ve tahliye çalışmalarına yardım için seferber oldu.

Elektrik kesintisinin de yaşandığı adanın birçok bölgesinde çok sayıda turist, turizm emekçisi ve ada sakini yangının etkilediği bölgelerden yaya olarak uzaklaşmaya çalıştı.

