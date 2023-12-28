Roboski Katliamı: AYM'den 'ihlal' kararı çıkarsa yargılama yeniden başlayacak

28 Aralık 2011 tarihinde, Şırnak’ın Uludere ilçesinde bulunan Roboski yakınlarında, çoğunluğu çocuk olan 34 yurttaş, TSK'ye ait savaş uçakları tarafından bombalanarak öldürülmüştü.

Katliamın ardından çoğu AKP’li üyelerden oluşan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun hazırladığı raporda, "Kasıt yok" denildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında Haziran 2013’te görevsizlik kararı vererek, dosyayı Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı'na gönderdi. Askeri Savcılıksa takipsizlik kararı verdi.

Takipsizlik kararına ailelerin itirazı reddedildi. Yaşamını yitiren 34 kişinin yakını olan 281 kişi adına Ağustos 2016'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) bireysel başvuru yapıldı. AİHM, Roboski için yapılan başvuruyu "2 gün gecikti" diyerek reddetti.

Avukatlardan yeni adım

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, dosyanın cezasızlıkla kapatılmak istenmesine karşı avukatlar yeni bir adım atarak Adalet Bakanlığı'ndan Askerî Savcılığın verdiği “takipsizlik” kararına Askerî Sulh Ceza Hakimliği’nin onay vermesine dair kararın Yargıtay’da kaldırılmasını talep etti.

Aynı dönemde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın katıldığı bir televizyon programında “Uludere konusunun, uçak konusunun tekrar inceleneceğini düşünüyorum” sözlerini sarf ederek olayın arkasında Gülen Cemaatini işaret etmesinin ardından dava avukatları, Haziran 2019’da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. “Yeni delil varlığı” sebebiyle Roboski dosyasının yeniden açılmasını talep etti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ise “yetkisizlik” kararı vererek, dosyayı Uludere Cumhuriyet Savcılığına gönderdi. Uludere Başsavcılığı dosya hakkında 2021 yılında yeniden “takipsizlik” kararı verdi. Karara ilişkin yapılan itiraz da reddedildi.

Bakanlıktan 4 yıl sonra cevap

Roboskili aileler bunun üzerine 6 yıl sonra 9 Nisan 2021'de yine AYM’ye başvurdu. Avukatların Askerî Savcılığın verdiği “takipsizlik” kararının kaldırılması için başvurduğu Adalet Bakanlığı'ndan yanıt ise 4 yıl sonra Mayıs 2023’te geldi. Bakanlık, dosyanın Yargıtay’a taşınmasına gerek görmedi.

Gözler AYM’den çıkacak kararda

Bunun üzerine Roboski’ye dair adalet talebinde gözler AYM’den çıkacak kararda. Karar aşamasına gelen başvuruda yüksek mahkemenin ihlal” kararı vermesi durumunda dava yeniden açılabilecek.

Roboskili ailelerin avukatlarından Batman Baro Başkanı Erkan Şenses, katliamın 12’nci yıldönümünde yürüttükleri mücadeleyi anlattı. İktidarın Roboski davasında taraf olduğunu söyleyen Şenses, "Bakanlık, dosyayı ‘kanun yararına bozma yoluna gidilmesine gerek görülmedi’ gibi kısa bir gerekçe öne sürdü. Ancak askeri yargıyı kaldırmakla övünen bir yasal iktidar için büyük bir çelişkidir. Askeri yargının tarafsız, bağımsız olmadığını her fırsatta dile getiren iktidar, askeri yargı tarafından verilen Roboski kararını da sivil Yargıtay tarafından tekrar incelenmesinin önünü açmalıydı. Bunun önünü açmaması bu dosyada siyasetin taraf olduğunu göstermektedir. Bu nedenle AYM’ye yaptığımız başvuru daha büyük bir önem kazanmaktadır. Umarız AYM bu başvuruda gerekli incelemeyi yaparak ihlal tespitinde bulunur ve sorumluların yargılanmasının önünü açar” ifadelerini kullandı.

'İhlal kararı çıkarsa dosyayı yeniden AİHM'e taşıyacağız'

AYM’den çıkmasını bekledikleri karara dikkat çeken Şenses, yüksek mahkemenin “ihlal” kararı vermesi halinde Roboski davasının yeniden açılacağını ifade etti. Şenses, “AYM önündeki başvurumuz karar aşamasındadır. Buradan olumsuz bir karar çıkması halinde dosyayı yeniden AİHM'e taşıyacağız ve AİHM bu kez dosyayı esastan görüşecek. Çünkü ilk başvuruda esastan görüşmemişti. AİHM, ilk başvuruyu AYM’nin eksiklikler olduğu sebebiyle reddetmesini gerekçe gösterip başvuruyu kabul edilemez bulmuştu. Ancak bu kez AYM’nin vereceği esastan bir ihlal kararı bekliyoruz. Ama AYM ‘kabul edilmezlik’ kararı verse dahi AİHM'in bu kararı esastan inceleyeceğini söyleyebilirim” diye konuştu.