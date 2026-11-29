Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Sırt köyüne Ukrayna menşeli kamikaze İHA düştü. Patlama nedeniyle bir evin camı kırıldı. İHA parçaları, ekiplerin çalışmasının ardından toplandı.

Rize Valiliği Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 29 Kasım 2026 tarihinde saat 01.30 sıralarında, Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Sırt Köyü’nde bir insansız hava aracının (İHA) düştüğüne ilişkin ihbar alınması üzerine bölgede arama ve inceleme çalışması başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada “Yapılan incelemelerde, düşen cismin Ukrayna menşeli, Fair Point firmasına ait FP-1 model kamikaze İHA olduğu tespit edilmiştir. Düştüğü yerde patlayan İHA nedeniyle çevrede bulunan bir evin pencere camında hasar meydana gelmiş olup, bunun dışında herhangi bir can kaybı, yaralanma veya maddi hasar yaşanmamıştır” denildi.

Olay yerinde gerekli güvenlik tedbirlerinin Rize İl Jandarma Komutanlığı’nca alındığı kaydedilen açıklamada İHA’ya ait parçaların Trabzon’dan gelen Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından yapılan müdahalenin ardından toplandığı belirtildi.

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