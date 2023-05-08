Rize'de SOL Parti seçim bürosuna saldıran 2 kişi serbest bırakıldı

Rize Fındıklı'da SOL Parti seçim bürosuna saldırı düzenleyen iki kişi, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Saldırı sonrası SOL Parti'den yapılan açıklamada, "Halkımızı SOL Parti’yle dayanışmaya ve mücadeleyi büyütmeye davet ediyoruz" denildi.

kuzeyteve.com'un haberine göre; 6 Mayıs'ta SOL Parti Fındıklı ilçe örgütüne ait seçim irtibat bürosuna 2 kişi oldukları tespit edilen şahıslar tarafından saldırı düzenlendi. İrtibat bürosunda bulunan, bayraklar ve afişler parçalandı. Polis mobese kayıtlarını inceledikten sonra saldırgan olduğu tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Saldırganlar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Saldırganlar, polise verdikleri ifadede "sarhoş olduklarını o nedenle böyle bir eylemi gerçekleştirdiklerini" söyledi.

Gerçekleşen saldırı sonrası Fındıklı SOL Parti seçim bürosu önünde SOL Parti İl Örgütü bir açıklama yaptı. SOL Parti Rize İl Başkanı A. Haşim Parlak tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yüreği soldan atan tüm halkımıza, dün sabah saat 04:20’ de Sol Parti Fındıklı İlçe Seçim Büro’muza saldırı gerçekleştirildi. Seçim büromuzun önündeki tüm bayraklar, pankartlar ve afişler kopartılmış, yırtılmıştır. Ülkede bu saldırı bir ilk değil, son olacağı da zor görünüyor. Bu saldırıyı gerçekleştiren saldırganların arkasındaki güçlerle birlikte tespit edilip yargı önüne çıkarılmasını ümit etmekteyiz. Bu basit bir saldırı olarak değerlendirilmemeli. Bu saldırı SOL Parti’ye yapılan bir saldırı olarak da değerlendirilmemeli. Demokratik laik bir hukuk devleti bağlamında, eşit ve adil bir ülke özlemiyle mücadele eden tüm siyasi partilere yapılmıştır. Halkımızı SOL Parti’yle dayanışmaya ve mücadeleyi büyütmeye davet ediyoruz. Yolumuz açık olsun, yolumuz sol olsun.”