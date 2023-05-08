Trabzon'da AKP'lilerden Millet İttifakı üyelerine fiziksel saldırı

Trabzon kent merkezinde AKP'li grup, CHP ve Millet İttifakı üyelerine fiziksel saldırıda bulundu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, seçim çalışmalarını sürdüren CHP'nin Kahramanmaraş Caddesi'nde açtığı standın karşısına AKP de stant açtı. Gün sonunda CHP milletvekili adaylarının da meşaleler eşliğinde geldiği standa aynı saatlerde İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mitingine yapılan saldırıdan dolayı yüzlerce kişi bilgi almak için geldi. Daha sonra AKP standına gelen bir grup, CHP standına doğru "Recep Tayyip Erdoğan" ve "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

CHP'liler, çalışmalarını bitirerek standını toplayıp caddede yürüdüğü esnada AKP İl Başkanı Sezgin Mumcu, AKP Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi, AKP Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun da içinde bulunduğu ve AKP Gençlik Kolları üyelerinin oluşturduğu 100 kişilik grup, 30 kişilik CHP’li grubun karşı yönünden yürümeye başladı. AKP'liler yürüyüş esnasında yeniden "Recep Tayyip Erdoğan" ve "Kahrolsun PKK" sloganları atmaya başladı. İki grup karşılaştığında CHP'liler geçmek isterken AKP'liler tarafından CHP 6'ncı sıra Milletvekili adayı Mustafa Erdi Çakır ve Gelecek Partisi İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu'na fiziksel saldırı yapıldı. Kargaşa büyümeden sona erdi.

CHP'li Suiçmez: Elimi uzattım, üzerime yürüdüler; yetkilileri göreve davet ediyorum

Olayın ardından Millet İttifakı milletvekili adaylarına yapılan saldırı Atatürk Alanı’nda yapılan basın açıklamasıyla kınandı. CHP Trabzon 1'inci sıra Milletvekili Adayı Sibel Suiçmez provokasyonun ön seslerini aldıktan sonra stantlarını topladıklarını belirterek olayı şöyle anlattı:

"Sessiz bir şekilde alanı terk ettik. Zorlu Otel’in önüne geldiğimizde AKP İl Başkanı demekten üzüntü duyduğum şahsın başını çektiği bir kalabalık güruh ‘Recep Tayyip Erdoğan’ diyerek üzerimize yürüdü. En önde idim. Önde İl ve ilçe başkanını gördüğüm sırada onlara merhaba demek için elimi uzattım. Ancak kadın olmama rağmen üstüme geldiler. Ellerimle onları sağa sola açarak kalabalığı yardım. Ön tarafa geçtim. Arkadaşlarım beni uzaklaştırmaya çalışırken arkamdan gelen milletvekili adayımıza ve gelecek partisi il başkanımıza saldırdılar."

"Bizler bu zamana kadar korkmadık" diyen Suiçmez, "Şimdi yetkilileri göreve davet ediyorum. Bütün mobeseleri alsınlar. Kimin provokasyon yaptığını hepimize göstersinler. Bu kamu suçudur. Güvenlik güçlerimiz kendiliğinden harekete geçerlerse memnun oluruz" çağrısında bulundu.

AKP’li Mumcu: Sözlü ve fiziksel tacize uğradık

Olayın ardından AKP İl Başkanı Sezgin Mumcu da bir açıklama yaptı. Mumcu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Akşam saatlerinde Maraş caddesinde AK Parti kadın kollarımızın kurduğu standımız, başını Millet İttifakının milletvekili adaylarının çektiği bir grup tarafından meşaleler ile sözlü ve fiziksel tacize uğramıştır. 14 Mayıs’ta sandığa gömüleceğini anlayan zillet ittifakı mensupları gittikçe çirkefleşmektedir. Seçim bir demokrasi şölenidir. Bu havayı bozmaya çalışanları esefle kınıyorum.”