Rize'de Ağaran Şelalesi taştı

Rize'nin Çayeli ilçesinde sağanak yağış nedeniyle Ağaran Şelalesi taştı. Taşma sonucunda şelalenin alt kısmındaki yol ulaşıma kapandı, bu bölgede hasar oluştu.

AA'nın haberine göre ilçenin Büyükköy beldesine ulaşımı sağlayan yol güzergahındaki bazı ırmakların taşması sonucu da çeşitli noktalarda heyelanlar meydana geldi.

Yamaçlardan kopan toprak nedeniyle beldeye bağlı 4 mahalleye ulaşımı sağlayan yollar ulaşıma kapandı. Yolların yeniden ulaşıma açılması için belediye ekipleri bölgede çalışma yürütüyor. Bölgede yağmur etkisini sürdürüyor.

Fatsa'da Karadeniz Sahil Yolu'nu su bastı

Ordu Fatsa'da Karadeniz Sahil Yolu'nu su bastı. Yol üzerindeki bazı köprü ve kavşaklardaki trafik, ihtiyaç durumunda belli aralıklarla kesiliyor. Yolun Trabzon yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

İlçede sağanağın ardından merkezdeki binaların giriş katlarında bulunan çok sayıda ev ve işyeri ile Fatsa Jandarma Komutanlığının bahçesini de su bastı. Meşebükü Mahallesi'nde ise heyelan meydana geldi. Belediyle ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, yağışlar nedeniyle gerekli olmadıkça dışarıya çıkılmamasını istedi.