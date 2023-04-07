Rıza Sarraf davasında yeni gelişme: İki yeni gizli dosya eklendi

2015 yılında başlayan Rıza Sarraf davasında uzun süren sessizliğin ardından geçen hafta iki yeni gizli dosya davaya eklendi. Böylece davanın başından itibaren gizlilik kaydıyla eklenen dosya sayısı 50’yi aştı.

Sarraf davasında 2022 yılının Haziran ve Mart ayında sadece ikisi gizli dosya olan toplam üç işlem yapılmıştı. VOA'da yer alan habere göre hukukçular, uzun bir süre sonra dava arşivine yeniden iki gizli dosyanın birden girmesiyle Sarraf davasında yeni gelişmelerin olabileceğine işaret etti.

2016 yılında Rıza Sarraf’ın Miami’de tutuklanmasıyla başlayan davaya, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ve Halkbank sanık olarak eklenmişti.

Anayasa Mahkemesi’nin Halkbank’ın yargı sürecinin başlaması yönünde olası bir kararı sonrasında Sarraf’ın yeniden tanık sandalyesine oturabilme ihtimali bulunuyor.

Hakkındaki tüm suçlamaları kabul eden Sarraf, 6 yıl geçmesine rağmen henüz hakim karşısına çıkarılmadı ve kabul ettiği suçlamalarla ilgili bir ceza almadı.

Gizli dosyalar arasında yeni iddianameler ve yeni isimler olma ihtimali de bulunuyor. New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’nın, Sarraf davasıyla ilgili yayınladığı iddia ve argümanlarda aralarında o dönem görev yapmış bazı bakanların da isimleri yer almıştı.