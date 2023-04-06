Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 6 Nisan 2023 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede; ülkemizde yaşanan deprem felaketinden duyulan üzüntü, Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması’nın uzatılmış olmasının önemi, Finlandiya’nın NATO üyeliği, ülkemizin F-16 tedarik ve modernizasyon projesinin hızlı ve olumlu sonuçlanmasının önemi üzerinde duruldu.

Görüşmede, Bakan Akar tarafından, ülkemizdeki deprem felaketi sonrasında ABD’nin sağladığı destek ve gösterdiği dayanışmadan dolayı teşekkür edildi. NATO’nun Açık Kapı politikasını her zaman desteklediğimiz, Finlandiya’nın üyeliğinin bunu bir kez daha gösterdiği ve en kısa zamanda İsveç’in de taahhütlerini yerine getirmesinin ümit edildiği vurgulandı.

Bakan Austin tarafından, deprem yaralarının sarılması bağlamında ABD’nin ilave her türlü desteğe hazır olduğunun altı çizildi.”