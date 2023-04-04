Hulusi Akar Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'a davetlisi olarak gelen Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos'u havalimanında karşıladı.

Helikopterle kent üzerinde incelemelerde bulunan Akar ve Panagiotopoulos, daha sonra baş başa görüştü.

Akar, sonrasında Panagiotopoulos ile Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin yapılan bilgilendirme toplantısına katıldı.

Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde, deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin yapılan bilgilendirmenin ardından, Akar ve Panagiotopoulos'un, ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. (AA)