Rıza Bey Apartmanı davasında tahliye

İzmir'de 117 yurttaşın hayatını kaybettiği 30 Ekim Depremi'nde en çok can kaybının yaşandığı Rıza Bey Apartmanı ile ilgili 3'ü tutuklu 9 kişinin yargılaması İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.

"Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçlamalarıyla 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın bugünkü üçüncü duruşmasında gergin anlar yaşandı.

Müşteki avukatının önceki duruşmadaki sorularının yanıtlarının zabıtlara geçirilmediği gerekçesiyle yaptığı talep üzerine zabıt katibi değiştirildi. Tutuksuz sanıklardan apartman yöneticisi Ramazan B., savunma yaparken müştekiler ile sanık yakınları arasındaki sözlü tartışma bir anda yumruklu kavgaya dönüştü. Mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi.

'Adliye binasında bile güvende değiliz'

Depremde yeğenini kaybettiğini söyleyen Z.Ş. "Sorumluların cezalandırılması, bundan sonraki sorumlular için önleme anlamına gelmektedir. Bayraklı havzasında çok katlı yapılaşmaya izin veren herkes bu olayda sorumludur. Şu an içerisinde bulunduğumuz adliye binasında bile Bayraklı havzasında olduğu için güvende değiliz” dedi.

'Apartmana yük bindirici ne kadar işlem varsa yapıldı'

Depremde eşini kaybeden ve kızı 91 saat enkaz altında kalan U.G. de, “Binada bulunan diş kliniğinin usulsüz olarak açıldığını düşünüyorum. Burada birçok tadilat oldu ama hiçbir izin alınmadı. Binanın da yapılan tadilatlardan dolayı çok yıprandığını düşünüyorum. Apartmana yük bindirici ne kadar işlem varsa yapıldı. 2012 yılında belediyeden verilen raporda ise binanın inceletilmesi gerektiği yazıyordu” diye konuştu.

'Devlet de yargılanmalı'

Rıza Bey Apartmanında 2 evladını kaybettiğini söyleyen anne N.T., "Depremin üzerinden 385 gün geçti ancak bizi ifadeye çağıran olmadı. Ben kendi girişimlerimle şuan buradayım. Zemini müsait olmayan bir alana nasıl bina yapım izni verilir? Buna izin verenlerin de yargılanmasını istiyorum. Evlatlarımız bir anda yok oldu. Bu durumun ibret olması gerekiyor. Gerekirse burada devlet de yargılanmalı ki aynı hatalar tekrar yapılmasın” dedi.

'Vicdanen rahatım'

Bornova-Bayraklı bölgelerinde 30 kadar bina yaptığını ancak sadece Rıza Bey Apartmanı’nın yıkıldığını ifade eden tutuklu sanık, binanın müteahhidi Hasan Hüseyin Özkan, “O kadar bina yaptım bir eksik malzeme kullanmadım. Ben 71 yaşındayım ve suçum olmadığı için tahliyemi istiyorum. 13 aydır buradayım. Vicdanen rahatım ama bu olaydan dolayı çok üzgünüm” dedi.

Bir kişi tahliye edildi

Duruşma savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerini devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, binanın statik betonarme proje müellifi T.P.'nin tahliyesine diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı erteledi. (İHA)