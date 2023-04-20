Rixos Otel’de oğlu ölen Murat Oğraş: Müge Anlı'ya çıkacaktık iptal ettiler

Fettah Tamince'ye ait Antalya'daki Rixos Oteli’de 2011 yılında staj yaparken şüpheli şekilde hayatını kaybeden 16 yaşındaki Burak Oğraş’ın babası Murat Oğraş, Müge Anlı’nın programına katıldıklarını ama yayına 10 dakika kala apar topar stüdyodan çıkarıldıklarını iddia etti.

Cumhuriyet TV’de yer alan habere göre, yayın başlamadan önce stüdyoya Müge Anlı'nın asistanının girdiğini ve yönetmene "Bakanlıktan aradılar, senin kafan almıyor mu?" diye çıkıştığını iddia eden Oğraş, "Elimde fotoğraf var. Bana dava açarlarsa çarşaf çarşaf paylaşacağım" dedi.

Murat Oğraş "Bizden mikrofonları söktüler, 'Sizi yayına alamayacağız, nereye bırakalım?’ diye sordular. Hiçbir açıklama yapmadılar. Evrakı elimize verip dışarıya çıkardılar. Sonra aradığımda telefonlarımı açmadılar" dedi.

Müge Anlı'nın ekibinin yaşananları inkâr etmediğini ama gerekçe olarak formatı gösterdiklerini "Sadece çözülen olayları yayına alıyoruz" dediklerini söyleyen Oğraş, "Kimse göründüğü gibi değil maalesef. O gün öğrendik ki parayla oraya getirilen seyirciler vardı. Müge Anlı'nın programı tiyatro" diye konuştu.