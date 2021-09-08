Rıdvan Dilmen'den '8 bin lira' açıklaması

Bu yıl TRT'de spor yorumculuğuna başlayan Rıdvan Dilmen'in dün Türkiye'nin 6-1 kaybettiği Hollanda maçı sonrası yaptığı "maaş" açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

Dilmen konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Açıklamasında şunları kaydetti:

"Benim dün akşam milli maç sonunda yaptığım yorumun saçma sapan yere çekildiğini şaşkınla okudum! Ülkemizde milyonlarca asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız var (tabii ki bekar, evli, çocuklu farklı olmak üzere).

Ne kadar aldıklarını bilecek kadar insanımıza saygı gösterebilecek kadar milli bir kişiyim! 8 bin lira konusu alt yapılarda çalışan teknik adamlar için kullandığım cümleydi!! Ne dediğimi gayet iyi bildikleri halde manipüle edildiği için açıklama yapma gereksinimi duydum!!

Şenol Güneş dahil hayatımda kimsenin kazandığı para benim gündemimde olmadı! Olmaz da! Allah herkese önce sağlık, sonra istediği kadar para versin, helalse! ki ! Şenol hocanın kazandığı anasının ak sütü gibi helal olsun.

Rabbim de inşaallah asgari ücretin 8 bin lira olduğu günleri görmek nasip etsin. Herkese sevgi, saygılarımla..."