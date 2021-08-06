Rıdvan Dilmen TRT'yle anlaştı 

NTV’de yayınlanan ‘%100 Futbol’ programında yorum yapan eski futbolcu Rıdvan Dilmen geçtiğimiz sezonun ortasında futbol yorumculuğunu bıraktığını açıklamıştı.

TRT Spor Genel Müdürü Zahid Sobacı, Dilmen’in gelecek sezondan itibaren TRT Spor’da yorum yapacağını açıkladı. Sobacı, şunları söyledi:

“TRT Spor yeni sezona damga vuracak bir program ile giriyor. ‘%100 FUTBOL’ artık TRT Spor’da. Futbolculuğu ve yorumculuğuyla bir marka olan Rıdvan Dilmen, gündemi TRT Spor’da belirleyecek. Futbolun referans programı, devre arası ve maçların bitiminde karşınızda olacak.”

Dilmen'in alacağı ücretle ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yakın ilişkisi olduğu biliniyor. Dilmen başkanlık referandumu için "evet" kampanyası başlatmış, sosyal medyadan yayınladığı video büyük tepki çekmişti.