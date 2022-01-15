Rıdvan Dilmen hakemlere gönderilen 'gizli' yazıyı açıkladı: Bu bir operasyondur

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da geçen hafta oynanan Ç.Rizespor - Beşiktaş maçında ve Trabzonspor-Malatyaspor maçında yaşanan pozisyonlarla ilgili belge paylaştı.

“Bu belgeyi servis ettiler. Bu bir operasyondur" diyen Dilmen, "Bunu altını çizerek söylüyorum. Bu ekrandaki belgeler hakemlere gitti. Şerefim üzerine yemin ediyorum hiçbir hakemden falan almadım. VAR müdahalesi gereken pozisyonları yollamışlar. Bunlar sadece bende yok. Gazetecilerde de vardır. 25-30 tane hakeme ulaşmış. Bir maçla ilgili istişare ediyorlar. Rize’nin evinde Beşiktaş’a attığı golde hakem faulü görmüyor. Ceza sahasında bir karışıklık var. VAR buna müdahale etmeliymiş yazıyor kağıtta” ifadesini kullandı.

Antep maçında VAR'ın neden devreye girmediğini anlamadığını belirten Dilmen, "Penaltıyı görmedim ama Batshuayi'nın ayağına basıldı. Bu kırmızı kart. Hakem Arda Kardeşler görmedi diyelim. VAR'dan neden çağırmadılar anlamıyorum. VAR'da Erkan Engin var. Sedye ile çıkarsa mı bakacaksınız VAR'a. Komik ve dramatik şeyler oluyor. İki hafta önce Pjanic'in ayağına darbe. Bugün de niye vermezler merak ediyorum. Futbol adil bir oyun ama adil olmadığını görüyorum. Hakemlerin kafası mı karışık? Ben futbol hayatımda böyle rezalet şeyler görmedim" ifadelerini kullandı.