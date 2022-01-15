Bu hikayenin kahramanı beşli değil, üçlü çete: Bir işçi anlatıyor...

İşe başvurmak bile parayla.

Patronların çok sevdiği kapitalizm yasası, emekçilerinse insanca yaşayacağı çalışma koşulu aradığında aldığı yanıt; onca işsiz varken…

Öyle bir hal aldı ki artık, iktidar için bir vaat konusu bile olmuyor. Zaten aslında “iş var, var ama millet iş beğenmiyor.”

DİSK-AR’ın son verileri geniş tanımlı işsizliğin yüzde 22’yi geçtiğini söylüyor. Bu hesapta İŞKUR kayıtları da mevcut. Kuruma kayıtlı işsiz sayısı Kasım 2020 ve Kasım 2021 arası bir yıllık dönemde 3 milyon 4 binden 3 milyon 182 bine yükselerek 178 bin kişi artmış. 178 bin iş beğenmez daha!

Rakamlarla açıklanamayan, grafiklere sığmayan bir olgu işsizlik. Enflasyona, pahalılığa, kur hesaplarına bir de yalnızlık ve çaresizlik eklendiğinde karanlık bir tünel… 8 milyon 45 bin insan. Dile kolay. Tam 8 milyon 45 bin hayal kırıklığı, umutsuzluk, öfke ve arayış.

İstanbul Pendik’te yaşayan Adem de onlardan biri. Asıl işi organizatörlük. Pandeminin ilk aylarında eğlence sektörü durunca iş bulma umuduyla başvuruyor İŞKUR’a.

“Acemisi olacağım iş var, ustalık yapacağım iş var” diyor. İşgücü arzı ile talebini eşleştirecek ya kurum, iddia bu, dört adrese yönlendiriyor Adem’i. Bir tekstil firmasına başvuruyor önce. Bazı belgeler isteniyor, hazırlayıp götürse de sonuç alamıyor. İnsan kaynaklarının masasının üzerine dağ gibi yığılmış evrakların arasına bir de kendisininkini sıkıştırıyor.

İki iş yerine daha çeşitli belgeler hazırlayıp gidiyor, sonuç yine hüsran. Ama belgeler bedavaya hazırlanmıyor. Sağlık raporu için özel hastanelere onca para… Her iş başvurusunda aynı şey, birkaç tane hastane adresi verip “Başka yerden alacağınız raporu kabul etmeyiz” diyorlar.

En son Çayırova’daki Namet tesisine yönlendiriyor İŞKUR. Sabah 8’de işbaşı yapacak, akşam 7’de paydos. Yine istenen bir takım formlar, hastane raporları… Soruyor Adem, “İşe alacak mısınız? Ona göre getireyim bunları size.” Aldığı yanıt yine aynı: “Önce sizi tanıyalım, sonra karar vereceğiz.”

Özel Yüzyıl Hastanesi'ne yönlendiriyorlar sağlık raporu alsın diye. Başka hastane olmaz deniyor. Evraklar için tam 300 TL masraf… Üstelik yine sonuç olumsuz. Ne iş yeri umursuyor başvuru için yapılan onca masrafı ne de İŞKUR. İş ararken beşli değil üçlü çeteyle karşılaştığını söylüyor Adem. Patron, özel hastaneler bir de İŞKUR…

Milyonlarca insan böyle iş arıyor, “bedavaya bulamazsın ama yok pahasına çalışırsın.”

“Yine işsiz olduğum bir gün… Yolda yürürken sizin afişinize rastladım. Fotoğrafını da çektim. 'Yaşadığın haksızlıklara karşı sessiz kalma, bizi ara, teşhir edelim!' diyordu. Patronların Ensesindeyiz. Olması gereken de bu. Ses çıkarmalıyız. ‘İş çok, ben işçi bulamıyorum’ diyenler var. Ben de diyorum ki ‘patron çok da biz vampir olmayanını bulamıyoruz.'" Bu sözler PE’ye ulaşan, yaşadıklarını duyurmak isteyen Adem’in.

Biliyoruz, rakamlar söylüyor, Adem gibi nicesi var. Ya İŞKUR kuyruklarında, ya 200 kişi alınacak işe başvuran 50 bin kişi arasında, ya patronun “ben sana iş öğretiyorum, ücretini de ona göre veririm” diyen pişkinliğinin karşısında. Cebinde bunların herhangi birini yapabilecek parası dahi olmayanlar var bir de.

Tünelin ucundaki ışık, öfkemiz…

Yoksulluğumuzla kasasını dolduranların ensesine çökmek için büyüyoruz. İşsizliğin yasak olduğu bir düzen için…