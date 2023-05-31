Rezidanstan şüpheli şekilde 'düşen' hemşirenin ölümüne ilişkin olay yerinde keşif yapıldı

Aksaray'da bir rezidansın 7. katından şüpheli şekilde "düşerek" hayatını kaybeden hemşirenin ölümüyle ilgili olay yerinde keşif yapıldı.

Doktor H.İ.A'nın Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki dairesinin bulunduğu rezidansın 7. kat balkonundan "düştüğü" öne sürülen hemşire Saliha Tuncel'in (24) hayatını kaybetmesine ilişkin yapılan keşfe, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Adli Tıp Kurumu görevlileri katıldı.

Rezidansa çıkan keşif heyeti, hemşire Saliha Tuncel'in düştüğü bölgede incelemelerde bulundu.

AA'nın haberine göre soruşturma çerçevesinde bir özel hastanedeki kişilerin dijital içerikleri ve güvenlik kamera kayıtlarının incelendiği öğrenildi.

Hastane müdürü tutuklanmıştı

Doktor H.İ.A'nın Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki dairesinin bulunduğu rezidansın 7. kat balkonundan 24 Mayıs'ta şüpheli şekilde "düşen" hemşire Saliha Tuncel hayatını kaybetmişti.

Tuncel'in ölümüne ilişkin adliyeye sevk edilen hastane müdürü Ç.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, doktor H.İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.