Hemşire Saliha Tuncel'in ölümüyle ilgili hastane müdürü tutuklandı

Aksaray Ereğli Kapı Mahallesi'nde 24 Mayıs'ta doktor Halil İbrahim A.'nın (43) dairesinin bulunduğu rezidansın 7. kat balkonundan "düşen" hemşire Saliha Tuncel (24) hayatını kaybetmişti.

Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan doktor Halil İbrahim A. ve kentteki özel hastanenin müdürü Çiğdem Ö. hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, "Soruşturma, bu aşamada gizlilik, suç ve cezaların kanuniliği, somut delile ulaşmada yasal delillendirme ilkelerine dayalı olarak titizlikle devam ediyor." ifadesi kullanılmıştı.

Adliyeye sevk edilen hastane müdürü Çiğdem Ö., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Tuncel'in erkek arkadaşı Doktor Halil İbrahim A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (AA)