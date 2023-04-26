Reuters'ın Türkiye bürosunda çalışan basın emekçileri grev kararı aldı

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Thomson Reuters Haber Ajansı (Reuters) Türkiye bürosuyla süren toplu pazarlık sürecinin anlaşmazlıkla sonuçlandığını duyurdu. Sendika bugün Reuters Türkiye ofisi önünde düzenlediği basın açıklamasıyla 10 Mayıs'ta greve gideceklerini açıkladı.

TGS Başkanı Gökhan Durmuş, grev kararını ilan ederken, Thomson Reuters Haber Ajansı'nın güvenilirliğinin burada çalışan gazeteciler tarafından oluşturulduğunu söyledi.

"Meslektaşlarımızın emeklerini görmezden gelen bir anlayış söz konusu" diyen Durmuş, "Türkiye son iki yıldır adı her ne kadar konulmamış olsa da ağır bir ekonomik kriz yaşamaktadır. Hemen her gün temel tüketim maddelerine gelen zamlar, bir ayda ikiye katlayan fiyatlar, tahmin edilemez bir piyasa ile karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Basın açıklaması şu ifadelerle devam etti:

"Daha anlaşır olması için sizlere şu örneklerini vermek istiyoruz: Geçtiğimiz yıl peynirin kilosu 65 TL’yken, bugün 120 TL yani yüzde 84 artış, geçtiğimiz yıl kıymanın kilosu 100 TL’yken bugün 330 TL yani yüzde 330 artış, geçtiğimiz yıl kırmızı etin kilosu 120 TL’yken bugün 340 TL yani yüzde 280 artış, patatesin kilosu geçen yıl 5 TL’yken bugün 16 TL yani yüzde 320, sıvı yağın litre fiyatı geçtiğimiz yıl 25 TL’yken bugün 52 TL yani yüzde 108 artış yaşanmıştır. Başta İstanbul olmak üzere konut kira fiyatları ise yüzde 300'leri geçen oranda artmıştır. Çalışanların ücretlerinin yarısından fazlası konut kirasına gider hale gelmiştir. Bu evlerin depreme dayanıklılığı da ayrıca tartışma konusudur.

'Yüzde 25'in üzerine çıkılmadı'

Tablo böyleyken Reuters işvereninin Türkiye ofisinde çalışan meslektaşlarımıza uygun gördüğü ücret artışı yüzde 25’tir. Ocak ayında başladığımız toplu iş sözleşmesi görüşmeleri boyunca tüm olumlu çaba ve niyetlerimize rağmen, Türkiye’de yaşanan ekonomik tabloyu kalem kalem anlatmamıza rağmen maalesef olumlu bir yaklaşım göremedik. Yüzde 25’lik ücret artışının üzere bir puan dâhi konulmadı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mart ayı enflasyonu yüzde 50.51, bağımsız araştırmacıların enflasyonu yüzde 112.51 olarak açıkladığı bir ortamda Reuters işvereninin çalışanına reva gördüğü ücret artışı sadece yüzde 25’tir. Her ne kadar Reuters da dahil olmak üzere birçok haber ajansında TÜİK rakamlarının sokaktaki gerçeği yansıtmadığı yönünde sayısız haberler yapılmış olsa da bu rakamı dahi teklif etmeyen işverene karşı söyleyeceğimiz tek sözümüz grevdir.

'Vazgeçmeyeceğiz'

Bugün burada sadece grev kararımızı değil grev kararlılığımızı ilan ediyoruz. Eğer üyelerimizin hak ettikleri oranda bir ücret artışı teklifi gelmez, sorunun çözümü için Reuters işvereninden olumlu bir adım görmezsek 10 Mayıs itibarıyla da grev uygulamasına başlayacağımızı tüm kamuoyu önünde ilan ediyoruz. Gerçekleri halka duyurmakla övünmek yetmez çalışanına da bu gerçekler üzerinden yaklaşmak adil olandır. Bizler gerçeklerin peşindeki insanlar olarak o gerçeklerin bizden muaf tutulmasına asla izin vermeyeceğiz. Hak ettiğimizi alana kadar vazgeçmeyeceğiz."