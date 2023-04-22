Norveç enerji sektöründe grev başarıyla sonuçlandı

İşveren örgütü Norveç Girişimciler Konfederasyonu (NHO) ile işçi sendikaları Norveç Sendikalar Konfederasyonu (LO) ve Meslek Birlikleri Konfederasyonu (YS) arasındaki anlaşmazlıkların ardından 17 Nisan Pazartesi günü başlayan, 25 bin çalışanın katıldığı ve 17 bin çalışanın daha katılmasının mümkün olduğu ifade edilen grev Perşembe günü LO ve NHO’nun ortak açıklamasıyla sonlandı. Öğleden sonra yapılan basın açıklamasında grevin hemen sonlandığı, çalışanların pratik olarak mümkün olan en kısa zaman içinde işe dönebileceği belirtildi. YS de açıklamadan birkaç saat sonra grevini sonlandırdığını açıkladı.

Anlaşma başlıkları

Perşembe günü saat 17’de gerçekleştirilen basın açıklamasında dile getirilen anlaşma başlıkları şöyle:

Ortalama yüzde 5,2’lik maaş artışı

Maaş artışlarında yerel desteklere daha az bağımlılık

Saat başına 7,5 NOK’luk genel destek

Yerel pazarlık hakkı olan toplu sözleşmelerde düşük gelir desteği olarak 3 NOK

Yerel pazarlık hakkı olmayan toplu sözleşmelerde düşük gelir desteği olarak 4 NOK

LO sonuçları tarihi bir kazanım olarak niteledi

Norveç Sendikalar Konfederasyonu (LO) temsilcisi Peggy Hessen Følsvik sonuçları “tarihi” olarak nitelerken, daha önce hiç bu kadar yüksek destek meblağlarına ulaşılmadığına dikkat çekti, sendika üyelerinin süreç boyunca gösterdiği yüksek kararlılığa övgülerde bulundu. “Sendika örgütlenmesi işte tam da budur. Birlikte hareket etme ve dayanışma. Greve gitmenin ve bir arada durmanın önemini göstermiştir.” şeklinde konuştu.

İşveren örgütü NHO temsilcisi Ole Erik Almlid ise anlaşmaya varıldığı için memnun olduklarını belirterek, başından beri grevin gereksiz olduğunu ifade ettiklerini ve hala böyle düşündüklerini ifade etti. Almlid, NHO’nun planladıklarından çok daha öteye gittiğini de sözlerine ekledi.

Çalışanlar saat başına minimum 7,5 NOK artış alacak

Meslek Birlikleri Konfederasyonu (YS) temsilcisi Hans-Erik Skjæggerud, bütün üyelerin en az 7,5 NOK, dar gelirli çalışanların ise yerel pazarlık haklarına bağlı olarak 10,5 NOK ya da 11,5 NOK artış alacağını açıkladı. işveren sendikası NHO’nun taleplerini karşılamasından ve grevin sona ermesinden memnun olduklarını dile getirdi. Skjæggerud, bu grevin “takımdaki herkesin” durumunu iyileştirme amacı taşıdığını, ve bu anlamda dar gelirli çalışanlara yönelik odaklanmanın çok değerli olduğunu kaydetti.

Alım gücü tartışması ne ifade ediyor?

Grev öncesinde görüşmelerin tıkandığı Pazar günü, NHO hükümet arabulucusunun çerçevesini çizdiği anlaşmayı1 kabul ederken LO anlaşmanın bu haliyle reel bir ücret artışı getirmeyeceği itirazında bulunmuş, Peggy Hessen Følsvik kağıt üzerindeki rakamlarla üyelerin gerçekte ellerine geçecek miktarlar arasında büyük farklar olduğuna dikkat çekerek farkı “lekepenger” (oyun parası) olarak nitelemişti.

Norveç’te son iki yıldır reel ücretlerde düşüş yaşanıyor. Grafikte pembe çizgi fiyat artışını, mavi çizgi maaş artışını gösteriyor. 2023’te yüzde 4,9 fiyat artışı bekleniyor. Görsel kaynağı: https://www.nrk.no/norge/lo-og-nho-bekrefter_-streiken-er-over-1.16381522 İstatistik kaynağı: SSB

Sendikalar bu anlaşmayla birlikte reel ücret düşüşlerine dair son yıllardaki eğilimin sonlandırıldığını, ve eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için mücadele etmeye devam edeceklerini dile getiriyor.

Sendikalı işçiler tarafından elde edilen bu kazanımların, önümüzdeki süreçte başka sektörlerdeki pazarlıkları da etkilemesi, özellikle de alım gücünün meşru ve etkili bir başlık olarak dile getirilmesine dair örnek teşkil etmesi beklenebilir.