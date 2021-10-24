Reuters'a konuşan diplomat büyükelçiler için tarih verdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Osman Kavala'nın serbest bırakılması için ortak açıklama yapan 10 büyükelçinin "istenmeyen kişi" ilan edilmesi için Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdiğini açıklamasının üzerinden bir gün geçti. Dışişleri Bakanlığı'ndan henüz konuyla ilgili bir adım gelmedi.

Reuters'ın ismini yayımlamadığı bir diplomat, 10 büyükelçiyle ilgili yarın Erdoğan'ın bakanlarıyla yapacağı toplantıyı işaret etti. Ajansa konuşan diplomat yarınki toplantıda konuyla ilgili kararın alınabileceğini söyledi. Aynı diplomat yarınki toplantıda olası diplomatik krize ilişkin kaygılar nedeniyle tansiyonun düşürülmesinin de mümkün olduğunu belirtti.

Reuters'ın haberinde Erdoğan'ın benzer çıkışlarda bulunduğu ancak devamını getirmediği bazı örnekler de hatırlatıldı. Buna göre Erdoğan 2018'de ABD'nin elektronik ürünlerine boykot çağrısında bulunmuş ancak sözkonusu ürünlerin satışı bu çıkıştan etkilenmemişti. Bir başka örnekse Erdoğan'ın geçen yıl Fransız ürünlerine boykot çağrısı oldu. Reuters Erdoğan'ın bu çıkışının da devamının gelmediğini hatırlattı.

ABD, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç, Finlandiya ve Yeni Zelanda'nın Türkiye büyükelçilikleri 18 Ekim'de ortak bir açıklama yaparak Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.