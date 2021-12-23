Reuters'a konuşan AKP'li dolar kuru hedeflerini açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Pazartesi günü açıkladığı dövize karşı TL mevduatı planı tartışılmaya devam ediyor.

Reuters'a konuşan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yakın dört kişiye göre geçen hafta Türk lirası, dolar karşısındaki "saçma" eşik olan 18'i geçmiş olsaydı, hazinenin devreye sokmak üzere "hırslı ama riskli" bir plan üzerinde çalıştığını söyledi.

Cumhuriyet'in aktardığına göre üst düzey bir Türk yetkili Reuters'a verdiği demeçte, "Hazine bürokratlarından oluşan bir ekip, liranın bu seviyenin üzerindeki değer kaybının ekonomiye 'tamir edilmesi zor' şekillerde zarar vereceğine karar verdi. Bu yüzden gerekirse bundan kaçınmak için bir plana ihtiyaçları vardı" dedi.

'2018'de de gündeme geldi, riskleri nedeniyle rafa kaldırıldı'

Diğer iki yetkili, lira mevduatlardaki döviz kayıplarına karşı devlet garantisi sağlama fikrinin 2018'deki son döviz krizinin ortasında da gündeme geldiğini, ancak o sırada riskler nedeniyle rafa kaldırıldığını söyledi.

İsmi belirtilmeyen kaynak, "Bu durum sürdürülebilir değildi - bunlar sorunlu ve gerçekten saçma seviyelerdi. Dolar 9 civarına düşebilirse, bu iyi bir seviye olur" diye ekledi.

İkinci kaynak, hükümetin liranın 9 aralığına düşmesini umduğunu, ancak birkaç ay boyunca dolar karşısında 12 ila 14 arasında kalmasını beklediğini doğruladı.

Bu kaynak, Hazine ekibinin çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini ancak 2018'de incelenen mevduat planına karar verdiğini de sözlerine ekledi. Kaynak, dönemin Hazine Bakanı ve Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın buna karşı karar verdiğini söyledi.