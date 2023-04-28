Reuters yurt dışından grev kırıcı 10 gazeteci getirecek!

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Thomson Reuters Haber Ajansı (Reuters) Türkiye bürosuyla süren toplu pazarlık sürecinin anlaşmazlıkla sonuçlanmasının ardından 26 Nisan'da Reuters Türkiye ofisi önünde düzenlediği basın açıklamasıyla, 10 Mayıs'ta greve gideceklerini açıkladı.

Gazete Duvar’dan Eren Topuz’un haberine göre, grev kararının asılmasının ardından Reuters'ın seçim sürecinde çalışması için yurt dışından 10 gazeteciyi Türkiye'ye getirmeyi planladığı öğrenildi.

'Çalışma Bakanlığı'na yazı yazdık'

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, bugün düzenlediği basın toplantısında yurt dışından gelecek gazetecilere geçici çalışma izninin verilmemesi için Çalışma Bakanlığı'na yazı yazdıklarını söyledi.

Atalay, "TGS, Reuters'ta örgütleniyor. Reuters, yurt dışından gazeteci getiriyor. Avrupa ülkelerinden gazetecileri Türkiye'ye göndermeye hazırlanıyor. TGS, yabancı gazetecilerin Türkiye'de çalışmamaları için benden yardım istedi. Reuters çalışanları işten çıkartıyor, grev safhasındayız, yurt dışından 10 tane gazeteci getirecekler seçim sürecinde. Bize 'Bu gazetecilere çalışma izni verdirtmeyin' diyorlar. Onu da dün yazdık bakanlığa. Sıkıntı her yerde var. Benim görevim emekçinin, gazetecinin derdini anlatmak" ifadelerini kullandı.

'Grevi kırmaya yönelik bir hareket'

TGS Başkanı Gökhan Durmuş ise Reuters'ın hamlesinin grevi kırmaya yönelik olduğunu belirterek, "Normalde seçim gibi olağanüstü durumlarda 2-3 kişi gelir yurt dışından. Haber analizi yaparlar, seçimleri takip ederler. Ama bu sefer kameramanından editörüne kadar 10 kişilik bir ekip geliyor. Direkt grevi kırmaya yönelik bir hareket. 10 kişi gelirse buradaki grevin hiçbir hükmü olmaz. Biz de bunun önüne geçmek için öyle bir girişimde bulunduk" dedi.

Durmuş, Reuters'taki son durumla ilgili, "Grev kararının asılması sonrası henüz hiçbir teklif gelmedi, grev kararını astık. 10'unda greve çıkacağız" ifadelerini kullandı.