Reuters: Ukrayna, Karadeniz'de Rus gemisine saldırıyı doğruladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın insansız deniz araçlarıyla Rusya'nın Karadeniz'deki Novorossiysk Askeri Deniz Üssü'ne saldırı girişiminde bulunduğunu iddia etti. Reuters haber ajansına konuşan bir Ukrayna istihbarat kaynağı da Ukrayna Güvenlik Servisi ve Ukrayna Ordusu'nun Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na saldırı düzenlediğini ve Rusya'ya ait bir geminin saldırıda zarar gördüğünü ileri sürdü.

Buna göre, ismi açıklanmayan Ukraynalı istihbarat kaynağı, "Saldırı sonucunda Olenegorsky Gornyak ciddi bir hasar aldı ve mevcut durumda savaş görevlerini yerine getiremiyor" dedi. Kaynak, Rusya'nın saldırının engellendiğine yönelik açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Reuters'a konuşan ve limanın işleyişiyle ilgili bilgi sahibi olduğu ifade edilen bir başka kaynak ise Rusya'ya ait bir geminin saldırının ardından kıyıya çekildiğini çünkü kendi gücüyle hareket edemediğini iddia etti.

Saldırı sonucu zarar gördüğünü iddia ettiği geminin ismini paylaşmayan ikinci kaynak, limandaki petrol ve tahıl yükleme faaliyetlerinin devam ettiği bilgisini de paylaştı.

Rusya: İnsansız deniz araçları açılan ateşle yok edildi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada da Ukrayna'nın iki insansız deniz aracıyla askeri üsse yönelik saldırı girişiminin engellendiği söylenmişti. Savunma Bakanlığı açıklamasında, “Saldırının püskürtülmesi esnasında insansız deniz araçları görsel olarak tespit edildi ve deniz üssünü dış baskınlardan koruyan Rus gemilerinin silahlarından açılan ateşle yok edildi" ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, bakanlıktan yapılan diğer açıklamada da, "Gece, Kiev rejiminin Kırım Yarımadası topraklarındaki nesnelere yönelik uçak tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi" denilmişti. Rusya hava savunma sistemlerinin 10 İHA'yı imha ettiği kaydedilen açıklamada, 3 İHA’nın da elektronik harp sistemleriyle engellendiği iddiasına yer verilmişti.

Açıklamada, engellenen saldırı girişimi sonucu herhangi bir can kaybı veya hasar meydana gelmediği ifade edilirken, Rusya Savunma Bakanlığı, 17 Temmuz'da da Ukrayna'nın Kırım'a 17 İHA, 30 Temmuz’da 25 İHA ile saldırı girişiminin engellendiğini duyurmuştu.