Reuters: Türkiye, NATO'nun dışişleri bakanları toplantısına kadar İsveç'in üyeliğini onaylamayacak

Meclis Dış İlişkiler Komisyonu İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin oylamayı ''daha fazla müzakere yapılabilmesi'' için ertelemişti.

Türkiye'nin NATO'ya, İsveç'in üyelik onayının önümüzdeki hafta yapılacak NATO dışişleri bakanları toplantısına yetişmeyeceğini söylediği bildirildi.

Reuters'a konuşan iki kaynak, Meclis'teki oylamanın NATO toplantısında katılım töreni yapılmasına izin verecek sürede tamamlanmayacağını vurguladı.

Kaynaklardan biri, komisyonun konuyla ilgili tartışmaya muhtemelen salı veya çarşamba günü devam edeceğini söyledi. NATO dışişleri bakanları 28-29 Kasım'da Brüksel'de bir araya gelecek.

Öte yandan NATO üyesi Macaristan da İsveç'in üyeliğini henüz onaylamadı.

Hem İsveç hem de Finlandiya, Rusya ile Ukrayna arasında patlak veren savaşın ardından geçen yıl Mayıs ayında NATO'ya katılma talebinde bulunmuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönemde İskandinav ülkelerinin Türkiye'nin terörist olarak kabul ettiği kişileri korumasına ve silah sanayi ambargolarına itiraz etmişti. Türkiye Nisan ayında Finlandiya'nın teklifini kabul etmiş ancak İsveç'i bekletmişti.