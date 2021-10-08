Reuters: Türkiye ABD'ye 40 adet F-16 almak için başvurdu

Reuters'ın aktardığı habere göre, Türkiye'nin 40 adet F-16 ve 80 adet F-16 modernizasyon kiti satın almak için ABD'ye başvuru yaptığı öne sürüldü.

Reuters'a konuşan ismini vermeyen bir yetkili ise başvurunun Dışişleri Bakanlığı'nda değerlendirme sürecinde olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, "Politika gereği, teklif halinde savunma satışları veya transferleri Kongre'ye resmi olarak bildirilinceye kadar yorum yapılmaz" dedi.

Bakanlık onay verirse teklif Kongre'ye gönderilecek.

Daha önce 100 adet F-35 savaş uçağı almak isteyen Ankara, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle 2019'da F-35 ortak üretim programından çıkarılmıştı.

Ajansa göre Türkiye'nin bu başvurusunun amacı, F-35 programından çıkarıldıktan sonra hava kuvvetlerini başka bir yolla modernize etmek.

Türk Hava Kuvvetleri'nde halihazırda çok sayıda F-16 bulunuyor. Forbes dergisine göre bu sayı 200'ün üzerinde.

Reuters, son yıllarda ABD Kongresi'nin Türkiye'ye yönelik tutumunun olumsuzlaştığını ve bu yüzden bu F-16 alım talebinin önünde zorlu bir süreç olduğunu aktarıyor.