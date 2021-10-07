İsrafa tahammülümüz yok demişti: Rakamlar Erbaş'ı yalanlıyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Cami Planlama ve Tasarımı Kılavuzu" tanıtım toplantısına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Prof. Dr. Erbaş, “Camiler hayata anlam katan değerlerin birleştiği mekanlardır. Camilerimizin imar ve inşasında israfa asla tahammülümüz yoktur. Burada en önemli husus şehirleşmenin geldiği noktayı, ihtiyaçları, imkanları merkeze alarak yeni projelere ihtiyacımızın olduğu hususudur” dedi.

Erbaş’ın sözlerinin aksine AKP iktidarı camilere harcanan tutarların büyüklüğüyle biliniyor.

Geçtiğimiz aylarda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İstanbul’un her yerinden görünecek” talimatıyla yaptırdığı ve AKP tarafından her fırsatta övünülen Çamlıca Camisi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) caminin yapımından bugüne kadar harcadığı tutar ortaya çıkmıştı.

Sadece aydınlatması 6 milyon 640 bin dolar

İBB, aydınlatmadan temizliğe, güvenlikten bakım ve onarıma kadar toplam 290 milyon 601 bin 510 dolar harcamıştı. Sadece cami mimari aydınlatma işinin 6 milyon 640 bin 617 dolar tuttuğu belirlenirken, caminin inşaat maliyeti ise 66,5 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Camiye giden cadde boyunca 50 metre arayla 3 cami yer alıyor. Camiye giden yollar üzerinde yer alan taşınmazlar için de Bakanlar Kurulu, 4 Ocak 2016 tarihinde acele kamulaştırılması kararı almıştı. Ayrıca cami inşaatı sürerken 2014 yılının kasım ayında İBB Meclisi’ne gelen teklifle “camiye rahat ulaşım sağlanması için özel tünel” projesi oyçokluğuyla kabul edilmişti.

Toplam maliyeti 2 buçuk milyar lira

Farklı farklı zamanlarda yapılan harcamaların toplam tutarı 1 milyar 327 milyon 496 bin 530 lira. Harcamaların yapıldığı dönemdeki kurlardan dolar cinsinden incelendiğinde ise toplam tutar 290 milyon 601 bin 518 doları buluyor.

Bugünkü kurdan hesaplandığında ise caminin İBB’ye maliyeti 2 milyar 522 milyon 421 bin 106 lirayı buluyor.

Yapımı 22 ayda tamamlanan Ataşehir Mimar Sinan Camisi’ne 40 milyon TL bütçe ayrılmıştı. 42 metre kubbe yüksekliği olan camide 72 metrelik üç şerefeli 4 minare var. Caminin toplam kapasitesi 10 bin kişi. Ayrıca caminin 300 araçlık kapalı otoparkı bulunuyor. Camide konferans salonları ve eğitim odaları da bulunuyor.

Taksim Camii için konuşulan tutar ise 10 milyon dolar. AKP’nin Taksim Camii’ni yaptırdığı Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, camiye ayrılan bütçenin zaman içerisinde TL bazında iki katına çıktığını söylemişti.

Yurt dışındaki camilere milyon dolarlar harcandı

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kâmil Fırat, Kırgızistan'da davet edildiği bir iftara Cemaatçi olduğu söylenen bir kişinin de gelmesi üzerine, "Biz burada 35 milyon dolara cami yaptıralım, siz bizi teröristlerle aynı masaya oturtun" demişti. Bu caminin Orta Asya'nın en büyük camisi olduğu söylenmişti.

Türkiye’nin yurt dışında yaptırdığı camiler Asya ile sınırlı değil. İngiltere'nin Cambridge kentinde ‘Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi’ olarak sunulan Cambridge Merkez Camii’nin de 30 milyon dolara yapıldığı belirtilmişti.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın "Camiler Hamilik Dosyası" adlı raporunda Rusya'da inşa edilen caminin yapım maliyetinin 170 milyon dolar olduğu görülüyor.