Reuters: Rusya Türkiye'nin 600 milyon dolarlık doğalgaz borcunu 2024'e erteledi

İngiliz haber ajansı Reuters'ın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Türkiye'nin doğalgaz için Rusya'ya yapması gereken 600 milyon tutarındaki ödeme 2024 yılına ertelendi.

Ajansa konuşan kaynaklar "Resmi olarak 600 milyon dolarlık bir ödeme gelecek yıla ertelendi. Bunda enerji fiyatlarındaki artışın çok büyük etkisi oldu" dedi.

Türkiye'nin enerji fiyatlarındaki duruma bağlı olarak gelecek aylarda diğer ödemeler için de erteleme alabileceğini kaydeden kaynaklar, ertelemelerin toplamda 4 milyar doları bulabileceğini bildirdi.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, geçen hafta yaptığı açıklamada ödemelerin ertelenmesi konusunda Ankara ile Moskova'nın mutabakata vardığını, anlaşmanın ödemeler dengesi için yapıldığını açıklamıştı.

Rusya ve Türkiye enerji bakanlıkları ile Gazprom ve Botaş'tan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.