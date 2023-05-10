Kılıçdaroğlu'ndan Batı'ya 'söz': NATO ve AB ile yakınlaşacağız

Wall Street Journal, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığı özel röportajı yayımladı. Gazete, Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanması halinde Türkiye'yi NATO ve Batı'ya yaklaştırma taahhüdünde bulunduğunu yazdı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'le daha yakın ilişki kurma arayışına girmesi sonrasında, Türkiye'nin NATO'nun temel yapı taşlarından biri olarak rolünü güçlendireceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin AB'ye katılma sürecini de yeniden canlandırma sözü verdi.

“Türkiye'nin seçimlerde önde gelen rakip isminden NATO ve AB'yle daha yakın bağ sözü” başlığıyla yayımlanan söyleşide Kılıçdaroğlu, seçimin galibi olması durumunda "Türkiye'de demokratik kontrol ve denge mekanizmalarına yeniden hayat vereceğini" kaydetti.

14 Mayıs seçimlerinin 'tarihi bir dönemeç' olabileceğini kaydeden Kılıçdaroğlu cumartesi günü İstanbul'da düzenlenen Millet İttifakı mitinginden bir saat sonra verdiği söyleşide, “İlk kez sandık başına gidecek 5 milyon 300 bin genç seçmen özgürlük ve demokrasi istiyor. Bu bizim için, Türkiye için, üyesi olmaya çalıştığımız AB için ve ayrıca Batı medeniyeti için çok önemli” şeklinde konuştu.

'Türkiye Batı ittifakının bir üyesidir, Putin de bunu çok iyi bilir'

WSJ, Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşında tüm taraflara oynadığını, Putin'le yakın ilişkileri korumaya çalışırken Türkiye'yi “bölgesel bir güç odağına dönüştürme amacına hizmet etmek” için Ukrayna'ya silah sattığını hatırlattı.

Gazete, ABD'nin itirazlarına rağmen Erdoğan'ın Rus S-400 savunma sistemini satın aldığını, Washington'un da Batı yaptırımlarını ihlal etmeye çalışan Rusya'ya yardım eden Türk şirket ve kurumlarına yaptırım uygulama tehdidinde bulunduğunu vurguladı.

Kılıçdaroğlu ise röportajında Türkiye'nin Rusya'daki yatırımlarını koruyacağını ancak Rusya'ya yaptırım uygulama konusunda Batılı ülkelerin aldıkları kararlara uyacağını kaydederek, “Türkiye, Batı ittifakının ve NATO'nun bir üyesidir ve Putin de bunu çok iyi bilir. Türkiye, NATO tarafından alınan kararlara uymak zorundadır” dedi.