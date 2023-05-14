Reuters: Kılıçdaroğlu kıl payı bir farkla önde görünüyor

14 Mayıs seçimlerinde oy sayma işlemleri sürerken Reuters’a konuşan dört muhalefet kaynağı, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “kıl payı bir farkla önünde” göründüğünü söyledi.

Reuters’a konuşan dört muhalefet kaynağı, sandıklarda oy sayımları sürerken Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ın “kıl payı önünde göründüğünü” söyledi. T24'ün aktardığına göre Reuters, CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın, “Bize ulaşan verilere göre biz tabloyu son derece olumlu görüyoruz” ifadelerini de aktardı.

Anadolu Ajansı, seçimlere katılım oranını yüzde 87,6 olarak açıkladı.