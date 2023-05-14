Oy sayımı başladı: İlk sonuçlar ve gelişmeler soL'da

Anadolu Ajansı ANKA Açılan Sandık (Cumhurbaşkanı Seçimi) %65,84 %62,78 Açılan Sandık (Milletvekili Seçimi) %47,36 %62,78 Son güncelleme saati 21.15 21.15

Cumhurbaşkanı Seçimi Anadolu Ajansı ANKA Recep Tayyip Erdoğan %51,33 %48,01 Muharrem İnce %0,51 %0,45 Kemal Kılıçdaroğlu %42,85 %46,22 Sinan Oğan %5,31 %5,32

Milletvekili Genel Seçimi Anadolu Ajansı ANKA Cumhur İttifakı %53,52 %50,16 Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) %37,87 %37,84 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) %11,71 %11,04 Büyük Birlik Partisi (BBP) %1,08 %0,44 Yeniden Refah Partisi (YRP) %2,86 %0,84 Millet İttifakı %32,37 %39,82 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) %22,8 %28,73 İyi Parti (İYİP) %9,8 %11,08 Emek ve Özgürlük İttifakı %8,8 %8,71 Yeşil Sol Parti %8,11 %8,46 Türkiye İşçi Partisi (TİP) %0,69 %0,23 Sosyalist Güç Birliği %0,20 %0,08 Türkiye Komünist Partisi (TKP) %0,08 %0,03 SOL Parti %0,1 %0,04 Türkiye Komünist Hareketi (TKH) %0,02 %0,01 Ata İttifakı %1,58 %0,55 Zafer Partisi %1,42 %0,49 Adalet Partisi (AP) %0,16 %0,06 Memleket Partisi %0,81 %0,22

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CHP verileri: Kılıçdaroğlu yüzde 47 ile önde

Cumhuriyet Halk Partisi, ıslak imzalı tutanaklardan elde ettiği sonuçları kendi oluşturduğu veri tabanında derledi.

CHP'nin açıkladığı sonuçlara göre 20.19 itibariyle açılan 77 bin 591 sandıkta son durum şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu: %47,54

Recep Tayyip Erdoğan: %46,68

AKP Sözcüsü Çelik: Yapılması gereken şey sonuçları beklemektir

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, oy sayma işleminin şeffaflık içinde yürütüldüğünü savunarak "Yapılması gereken şey sonuçları beklemektir" dedi.

Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sonuçları beklerken siyasi partiler kendi kanallarından bilgilendirme yapıyorlar ve kendi yöntemlerine göre sonuçlara varıyorlar. Aynı şekilde Anadolu Ajansı ve ANKA ajansı da bu bilgilendirmeyi yapıyor. Fakat daha sonuçlar kesinleşmeden, bir mutabakat bile ortaya çıkmamışken birden bire karşımızdaki ittifakın sözcüleri panik içinde televizyonlara çıktılar ve Anadolu Ajansı'nın verileri çarpıttığını söylediler. Bu diktatörlüktür. Seçim sonuçları ne olursa olsun saygı duyma geleneği bizde var. Ancak o sonuçları darbelerle, muhtıralarla engelleme geleneği sizde var."

Kılıçdaroğlu: Öndeyiz

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından tek kelimelik bir paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Öndeyiz" ifadesine yer verdi.

İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak açıklama: AA bitkisel hayata girmiştir

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Yine bir Anadolu Ajansı (AA) vakası gündemde. Halbuki AA, 31 Mart seçimleri itibarıyla bitkisel hayata girmiştir. Devlet kurumu olmasına rağmen onlarla ilgili hiçbir beklentimiz yoktur. AA'ya inancımızın asla olmadığı ortadadır."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: "Kendi işlerine gelen sandıkların akışını yapıp bütün milletimizi yanıltıyor. Mahçup da olmuyorlar. Hiçbir güvenilirliği yoktur. AA işlevini yerine getirmiyor. Bizim elimizdeki verilere göre yüzde 23,87'ye varan sonuçlara göre sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öndedir. AA'nın durumuna düşmek istemiyoruz. Ekrem Başkanımın da söylediği gibi bizi izleyen herkesin moralleri yüksek olsun."

Kaftancıoğlu: İstanbul'da Kılıçdaroğlu önde

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'da saat 19.17 itibariyle sandıkların yüzde 15'inin sisteme girdiğini açıkladı.

Kaftancıoğlu'nun paylaştığı veriye göre İstanbul'da şu ana kadar sisteme girilen sandık sonuçları şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu: %51,33

Recep Tayyip Erdoğan: %43,94

CHP'den ilk açıklama: Tabloyu son derece olumlu görüyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak seçimlerin ardından yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi:

Bize ulaşan verilere göre tabloyu son derece olumlu görüyoruz.

Vatandaşlarımızdan açıklamaları izlemelerini istiyoruz. Açılan sandık sayısı anlamlı bir seviyeye ulaştığında daha farklı açıklamaları yapmaya başlayacağız.

Anadolu Ajansı geleneksel manipülasyonlarını son defa yapıyor. Bize gelen verilere göre tablo olumlu. Bizleri izlemeye devam edin.

YSK Başkanı Yener: Yayın yasağı kaldırıldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkanı Ahmet Yener oy verme işleminin ardından yaptığı ilk açıklamada, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağının saat 18:30 itibarıyla kaldırıldığını açıkladı.

Yener, saat 17:33 itibarıyla tüm yurtta oy verme işleminin sona erdiğini belirtti.

YSK Başkanı, seçim sonuçlarına ilişkin farklı kaynaklardan akış olacağını ancak YSK'nin geçici sonuçlarının açıklanmasının beklenmesini tavsiye ettiğini belirtti.