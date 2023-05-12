Reuters: Erdoğan'ın sessizce görevi bırakacağına inanmak zor

İngiliz haber ajansı Reuters'ta yayınlanan analizde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesi durumunda, "nazikçe yenilgiyi kabul edip sessizce görevi bırakacağına inanmanın zor olduğunu" belirtildi.

"Avrupa'nın en büyük ikinci ülkesinde sonuçların ne getireceği konusunda belirsizlik, heyecan ve gerilim sokaklarda hissediliyor" yorumuna yer verilen analizde "Erdoğan'ın yükselişini izleyenler iktidarda kalmak için her şeyiyle mücadele edeceğini savunuyor, az farklı bir zafer veya az farklı bir yenilgiye karşı çıkmak için tüm devlet kaynaklarını kullanabileceklerini söylüyorlar" ifadelerine yer verildi.

Erdoğan YSK'ye gidebilir

T24'ün aktardığı habere göre ajansa konuşan bir Cumhurbaşkanlığı yetkilisi ise seçimde usulsüzlük olduğu durumda Erdoğan'ın Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz edebileceğini, ancak bunu aynı şekilde CHP'nin de yapabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı yetkilisi, "Ancak Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi durumunda görevi bırakmayacağı iddiasıyla tamamıyla anlamsız ve temelsiz" dedi.