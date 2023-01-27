Reuters: Erdoğan İsveç'te yaşananları seçimlerde lehine çevirmeye çalışıyor

İngiliz haber ajansı Reuters'ta, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'teki Kuran yakma olayını gelecek seçimlerde "nasıl lehine çevirmeye çalıştığına dair" bir analiz kaleme alındı.

Yazıya göre, Erdoğan, İsveç'te maketinin tersten asılmasını ve Kuran'ın yakılmasını hızlıca iç politikaya yöneltti.

Yaşananların, seçmenlerin hayat pahalılığı krizinden başka bir gündeme yönelmesine neden olduğuna ve Erdoğan için içeride destek almasına fırsat sağladığına işaret edildi.

Yazıda, ana muhalefet partileri CHP ve İYİP'in de İsveç'te yaşananları kınadığı hatırlatıldı.

Analizde, Batılı bir diplomatın "konunun tamamen seçim politikası içerisine girdiği ve İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya dahil olması sürecinin Türkiye'deki seçimler sonrasına kaldığına" dair ifadelerine yer verildi.