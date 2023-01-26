Çavuşoğlu'ndan İsveç açıklaması: Üçlü toplantının bir anlamı olmaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç’te Stockholm Büyükelçili önünde Kuran yakma eylemiyle ilgili olarak, “İsveç'teki bu alçak eylem bir nefret suçudur, ırkçı bir eylemdir. Kimse, fikir özgürlüğü demesin, alakası yok" dedi.

"İsveç'in karar vermesi lazım. NATO’ya üye olmak istiyor musun, istemiyor musun?" diye soran Çavuşoğlu, "Bu ortamda üçlü toplantının bir anlamı olmaz” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Avrupa'da ırkçılık, İslam düşmanlığı giderek artıyor. Bu bir hastalık haline geldi ve hızlı bir şekilde yayılıyor. İsveç'teki bu alçak eylem aslında bir nefret suçudur, ırkçı bir eylemdir. İsveç yönetimi, bu alçak eyleme izin vererek, bu suça ortak olmuştur. Kimse bunu bize fikir özgürlüğü olarak anlatmaya çalışmasın.

İsveç diyorsa ki ben artık radikal, ırkçı bir ülke oldum, İslam düşmanlığı artık serbest diyorsa bu kendi bilecekleri iş. Bu, Avrupa Birliği normlarına da aykırı.

Şimdi terörle mücadele kanunlarını değiştirmek zorunda kaldılar. İsveç yönetimi bu alçak eyleme izin vererek buna ortak olmuştur. Bu kadar basit. Tüm dünya böyle görüyor.

İsveç, şuna karar vermeli. NATO'ya üye olmak istiyor mu istemiyor mu? Bu eylemlerin bir amacı da aslında İsveç'in NATO üyeliğini engellemek için. PKK ile iş birliği yapıyorlar, üyelik sürecine mayınlar yerleştiriyorlar. Bu mayınları temizlemek İsveç'in elinde.

Bu ortamda üçlü toplantının bir anlamı olmaz. Şu andaki ortam bunu gölgeleyeceği için, sağlıklı olmayacağı için ertelendi. Ayrıca İsveç'in bu ahitnameyi uygulama konusunda ciddi bir adım atmadığını da görüyoruz.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin ayrılması konusunda bize bir başvuru gelmedi, dolayısıyla 'ayrıca değerlendiririz' gibi bir şey söyleyemem.

Finlandiya ve İsveç'le müzakereler durdu

Finlandiya ve İsveç, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından, Mayıs ayında NATO üyeliği için başvuru yapmıştı. Türkiye, iki kuzey ülkesinin Ankara'nın terör örgütü olarak tanımladığı gruplara tolerans gösterdiğini belirterek, üyeliğe şerh düşmüştü. Türkiye ve Macaristan dışında tüm NATO ülkeleri, iki ülkenin katılım protokollerini ulusal meclislerinden geçirdi.

Stockholm'de Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran yakma eylemine izin verilmesinin ardından Türkiye ile İsveç arasındaki ipler daha da gerilmişti. İsveç Başbakanı Ulf Kristerrson, "Provokatörler, İsveç'in üyeliğini engellemeye çalışıyor. Türkiye ile tekrar işleyen bir diyaloğa dönmek istiyoruz" demişti.

Reuters haber ajansına konuşan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ise ülkesi, İsveç ve Türkiye arasındaki müzakerelere birkaç hafta ara verilmesi gerektiğini söylemişti.

Ankara'nın talebi üzerine Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı ertelenmişti.