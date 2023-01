Çavuşoğlu Pompeo'nun kitabına tepki gösterdi: 'Gerçek dışı bilgiler, abartı, çifte standart'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun kitabında geçen iddiaların gerçek dışı, abartı ve çifte standart olduğunu ileri sürdü. Pompeo'nun kitabı hakkında yaptığı açıklamada Çavuşoğlu, "Bir kere gerçek dışı bilgiler var ki diplomatik bir dil ile söylüyorum siz buna yalan da diyebilirsiniz. Abartı var, Çifte standart var" yorumunda bulundu.

Çavuşoğlu, "Bugün DEAŞ'a karşı göğüs göğse mücadele eden tek NATO ordusu Türkiye'nin. Ortak açıklamanın hükümlerini de yerine getirmediler. Dürüst olmadıklarını da gösterdiler. Her ziyarette baş başa görüşmeler olabilir" ifadelerini kullandı.

Pompeo'nun kitabındaki iddialara tepki gösteren Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızla Pence arasında da baş başa görüşme gerçekleştirildi. Biz de Pompeo ile başka odada beklerken, Pompeo sürenin uzamasından rahatsız oldu. İçeri gidelim diye talepte bulundu. Ben de kendisine birisi Başkan, birisi Başkan yardımcısı adap gereği liderler içeri çağırmadan gitmenin doğru olmadığını söyledim, kendisini uyardım. Şimdi rahatsızlığını anlıyoruz" dedi.

Mike Pompeo'nun 2016'daki darbe girişimi sırasında tweet atıp sildiğini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "(Pompeo'nun) O gece (15 Temmuzla ilgili) sildiği bir tweet var. Anlıyoruz ki darbe girişimini desteklemişti. Videodan rahatsız olmasının sebebi budur" açıklamasında bulundu.

'Kapıyı kıracağımı söyledim'

ABD'de Donald Trump döneminde Dışişleri Bakanlığı yapan Mike Pompeo, "Never Give an Inch: Fighting for the America I Love" isimli yeni yayımlanan hatıratında dönemin Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda katıldığı bir toplantının, "çok uzun" sürmesi sonucunda kilitli bir kapıyı kırmaya çalıştığını ileri sürmüştü.