Pompeo yeni kitap çıkardı, Erdoğan anısını anlattı: Kapıyı kıracağımı söyledim

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni kitabında, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde ateşkesi kabul etmesi için Ekim 2019'da dönemin Başkan Yardımcısı Mike Pence'le Ankara'ya yaptıkları ziyareti anlattı.

Middle East Eye'den Ragıp Soylu'nun aktardığına göre, Pompeo, "Never Give an Inch: Fighting for the America I Love" (Hiçbir zaman taviz verme: Sevdiğim Amerika için mücadele) adlı kitabında, Trump yönetiminin ateşkes müzakerelerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı nasıl ikna ettiğinden bahsediyor.

Pompeo, kitabında, ateşkes için yaptığı ziyarette yaşananları şöyle aktardı:

"Erdoğan sarayına vardığımızda, kendisi başkan yardımcısıyla 'birkaç dakikalığına' birebir görüşmek istediğini söyledi. Yarım saatin ardından ev sahiplerine başkan yardımcısını görmem gerektiğini söyledim, her halükarda. 20 dakika daha geçine artık kararlıydım. İzin almadan koridoru geçtim ve Erdoğan'la başkan yardımcısının görüştüğü odanın kapısını açmaya çalıştım. Kapı kilitliydi. Sonrasında aynı mevkiden arkadaşlara kapıyı kıracağımızı söyledim."

Pence'in, kendisinin o dönem CIA müdürü olduğu 2017'deki ilk Türkiye ziyaretinde olduğu gibi üç saatlik 2016 darbe girişimi videosu izletildiğinden endişe ettiğini söyleyen Pompeo, "Video o kadar uzun ve tiksindiriciydi ki, bunu bir mental sağlık sorunu olarak değerlendirmiştim!" ifadelerini kullandı.

Kapıyı kırma girişimi sırasında kendi güvenlik ekibinin, Türk yetkililerin saldırgan bir tepki vereceğinden endişelendiğini söyleyen Pompeo, Türk güvenliğinin hızlıca kendisinin odaya girmesine izin verdiğini ve ABD'li yetkililerin Erdoğan'la Pence'in görüşmesine dahil olduğunu aktardı. Pompeo, o sırada Pence'in, Suriye'de ateşkes için geçici anlaşma sağlandığını kendisine ilettiğini ifade etti.

'Rakka operasyonu için ÖSO çok güçsüzdü, SDG'yle ittifak yaptık'

Pompeo, kitapta aynı zamanda Trump yönetimiyle Türk yetkililerin Suriye'nin Rakka kentinin IŞİD'den alınması için yol haritası çizilmesi yönünde 2017'de yapılan müzakerelerden de bahsediyor.

Washington'un bu dönemde iki seçeneğinin olduğunu söyleyen Pompeo, "Ya ABD'nin Kürt müttefikleri SDG'yle çalışacaktık, ya da Türk ordusuyla" dedi.

Pompeo, sürece ilişkin şunları yazdı:

"Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan, PKK'nin SDG'den farkı olmadığını söylemek için beni üst üste aradı. ABD'nin SDG'yi desteklemesi durumunda Türkiye'yle ilişkimizin bozulacağını öne sürdüler."

Pompeo, Pentagon'un Türkiye'nin eğittiği ÖSO güçlerinin IŞİD'i yenmek için yeterli gücü olduğuna ikna olmadığını, bu nedenle SDG'yle işbirliğini yapmayı seçtiklerini ifade etti.

Pompeo devamında şunları kaydetti:

"Bunun ardından Türklere diplomatik son dakika haberini verme sırası geldi. Toplantı kötü geçti. Bir odada bu kadar öfke patlamasının yaşandığını daha önce hiç görmemiştim. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Fidan öfkelenerek hızlıca orayı terk etti. İlişkilerimiz açısından iyi olmadı."