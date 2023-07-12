Reuters: Erdoğan hükümeti MHP ile İsveç konusunu görüşecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Vilnius'taki NATO Zirvesi öncesinde İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü Meclis'e gönderme sözü vermesine MHP'nin "olumsuz yaklaşıyor göründüğü" öne sürüldü.

Reuters haber ajansı bir üst düzey yetkilinin Erdoğan hükümetinin MHP'yi ikna için görüşmeler yapacağını söylediğini aktardı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün partisinin Meclis grup konuşmasında "İsveç, PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır. Kandil neyse Stockholm aynısıdır. Nitekim karar Sayın Cumhurbaşkanımızındır" demişti.

Reuters'a konuşan bir üst düzey hükümet yetkilisi, Erdoğan'ın ya da hükümetten üst düzey yetkililerin MHP ile konuya ilişkin temaslarda bulunacağını söyledi.

'Alınan kararın gerekçesi Bahçeli'ye aktarılacak'

"Bahçeli'nin yorumları şimdiye kadar atılan adımlarla tam uyumlu değil" diyen yetkili, "Perde arkası gelişmeler ve alınan kararın gerekçesi Bahçeli'ye ve diğer MHP yöneticilerine aktarılacak" ifadesini kullandı.

Meclis'in bu haftasonundan itibaren Ekim'e kadar tatile gireceğini aktaran Reuters, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün Meclis'e getirilmesinin Erdoğan'ın Meclis'in kapanış tarihini erteleme talebine bağlı olduğunu yazdı.

Ajansa konuşan üst düzey yetkili İsveç'in NATO'ya katılımının onaylanması için biraz zaman gerektiğini belirterek "İsveç'in atacağı adımları görmemiz gerek. İsveç'in terörizme karşı olduğunu ve bizim tarafımızda olduğunu gösteren adımları uyguladığını görmek istiyoruz" dedi.

Yetkili, Ankara'nın İsveç'in yanısıra Avrupa Birliği ve NATO ülkelerince uygulanan silah ticareti ambargoları ve kısıtlamaları dahil bazı "zımni" ekonomik kısıtlamaların kaldırılmasını da beklediğini kaydetti.