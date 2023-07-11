Bahçeli: İsveç PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır, Kandil neyse Stockholm aynısıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, haftalık grup toplantısında gündeme dair açıklama yaptı.

Açıklamasında emekli zammına ilişkin konuşan Bahçeli, "Emeklilerimiz yüzde 25'lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır. MHP olarak teklifimiz şudur; 8 bin 77 TL liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır. Bizim isteğimiz; memurlara uygulanan 8 bin 77 TL'lik seyyanen zammın emeklilere de uygulanmasıdır" dedi.

Bahçeli, Erdoğan'ın NATO üyeliğini onaylamayı kabul ettiği İsveç hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"İsveç'in üyeliğine karşı Türkiye'nin haklı ve meşru itirazları vardır. İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim'e yönelik şerefsiz saldırıları alttan aldığı, sıkışınca da cılız kınama mesajları bilinen bir husustur. Türkiye, dayatmaları sineye çekecek kabile devleti değildir. NATO'nun açık kapı politikası da iç ve dış güvenliğimizden daha önemli olamayacaktır.

Milli varlığımızı tehdit eden, kanlı terör örgütlerine kucak açan, bunların terörist devşirmesine kendi başkentinde göz yuman bir ülkeyle bir güvenlik mimarisinin bünyesinde nasıl buluşacağız? Bunu nasıl hazmedeceğiz? Sadece F-16 ile ilgili parmak sallanıyor diye tamam mı diyeceğiz. İsveç, PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır. Kandil neyse Stockholm aynısıdır. Nitekim karar Sayın Cumhurbaşkanımızındır.

26 üyesi NATO ülkesi olan Avrupa Savunma Birliği içinde İsveç de yer almaktadır. 19 Haziran 2023'te ABD'ye ait iki adet bombardıman uçağının İsveç'e konuşlanması tesadüf değildir. NATO'nun da Türkiye'nin taleplerinin gözetmesi ihmali olmayan bir sorumluluğudur."