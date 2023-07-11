En düşük emekli maaşına zam için yeni tahmin

Memurlardan sonra yaklaşık 15 milyon emekliye de refah payı zammı geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen kanun teklifine eklenen emekli aylığının enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 25 oranında artırılmasına ilişkin madde kabul edildi.

Milliyet'in haberine göre, teklife eklenen maddeler ile Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Düzenleme temmuz ayından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme için gözler Meclis Genel Kurulu'nda. Teklif yarın Genel Kurulda ele alınmaya başlayacak.

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Memur ve emekli maaşlarına zam düzenlemesi teklifi salı günü Genel Kurul’dan geçecek. Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan bir madde eklenerek geçmişti. Biz düzenlemeyi daha sonra bekliyorduk, düzenleme üzerinde biraz daha çalışılmasını bekliyorduk.

SSK ve Bağ-kur emeklilerine zam tutarı yüzde 19,77 seviyesindeydi. Onun 5,5 puan üzerinde sosyal refah payı artışı yapılarak yüzde 25 seviyesine tamamlandı. Memurların maaşı yüzde 17,55’ti ancak yüzde 7,5’luk refah payı ile maaşları yüzde 25’e tamamlandı.

Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

Memur emeklilerini maaşlarını 1’i ile 5’i arası alıyorlar. Zam farkı olmadan maaşlarını aldılar. Geçtiğimiz dönemde de bir artış söz konusu olmuşu. Önceki dönemde maaşlar yatırıldı, memurlar sonraki ay için zam farklarını almışlardı. Böylelikle yüzde 7,5’luk zam farkı bir sonraki ay ödenecektir.

SSK emeklileri 17 ile 26’sı arasında sigorta tahsis numaralarına göre maaşlarını alıyorlar. Bağ-kur emeklileri 25 ile 28’i arasında maaş alıyor. SSK, Bağ-kur emekli zamları kendi hesaplarına zamanında yatacaktır. Memur emeklileri ise zam farkını geç almış olacaklardır.

En düşük emekli maaşında artış olacak mı?

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olarak kaldı. 5 bin 500 TL sene başında gerçekleşen tutardı. Mart ayında da 7 bin 500 TL oldu ancak burada 7 bin 501 TL ve üzeri alanlar zamdan faydalanamamıştı.

Şu anda yüzde 25’lik zam 7 bin 501 TL ve üzeri maaş alanlar için yapılan bir artış diyebiliriz. Bir kişi 6 bin TL maaş alıyorsa yapılan zam kendisine bir artış yaratmayacak. Yüzde 25 zamla birlikte 1500 TL zam alacak toplam maaşı 7 bin 500 TL olacak.

Kök maaşı 6 bin TL’nin altında olanların maaşlarında bir değişiklik olmadı. Şu anda Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan görüşülen teklifle birlikte Genel Kurul’a bu şekli ile yansıtılacak.

Yüzde 25 zammın Genel Kurul’da artırılabileceğini düşünüyorum. Emeklilerin maaşları düşük kaldı. En düşük memur maaşına yüzde 86’lık zam, asgari ücrete yüzde 34’lük zam yapılmış oldu. Yüzde 25 zammın şu an itibarıyla yetersiz kaldığını, yüzde 30’lara tamamlanabileceğini düşünüyorum. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL’den 10 bin TL’ye getirilebilir."