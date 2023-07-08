Yüzde 25 emekli zammından 7 bin 500 lira alanlar yararlanamayacak

Memur, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin Temmuz dönemindeki 6 aylık zammının yüzde 25'e çıkarıldığı açıklandı.

Öte yandan yüzde 25'lik zam, daha önce 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığına uygulanmayacak.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, emekli zamları sadece kök aylıklara yapılacak. Buna göre, örneğin kök aylığı 6 bin lira olup Hazine desteğiyle 7 bin 500 lira aylık alan emeklinin 6 bin liralık kök aylığına yüzde 25 zam yapılacak.

Bu emeklinin kök aylığı 7 bin 500 liraya yükselecek. Ancak bu emekli zaten 7 bin 500 lira aylık aldığı için ilave zam alamayacak. Hazine bu emekliye destek ödemesi yapmamış olacak.

Buna karşılık örneğin kök aylığı 6 bin 500 lira olan ve Hazine desteğiyle 7 bin 500 lira aylık alan emeklinin 6 bin 500 liralık aylığı yüzde 25 artacağı için bu emeklinin yeni zamlı aylığı 8 bin 125 liraya çıkacak.

7 bin 500 lira emekli aylığı alıp kök aylığı 6 bin liranın altında olan bütün emekliler zamsız kalacak, 7 bin 500 lira aylığı almaya devam edecek.