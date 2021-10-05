Reuters Demirören'in gerçek borcunu açıkladı

Reuters'a konuşan kaynaklar, Demirören Grubu'nun bankalarla yaptığı borç yapılandırma görüşmelerindeki tutarın daha önce bildirilenlerin aksine 2 milyar doları bulduğunu öne sürdü.

Reuters, daha önce bu miktarı 1,4 milyar dolar olarak aktarmıştı.

İsmini vermeyen kaynaklar, faizlerin de hesaba katılmasıyla borç yapılandırmadaki miktarın daha da artabileceğini ifade etti.

Üç bankacılık kaynağı, şirketin medya sektörü için alınan borçların yeniden yapılandırılması için Ziraat Bankası'yla 800 milyon dolarlık bir miktarı görüştüğünü söyledi.

Kalan 1,2 milyar dolarlık miktarınsa bahis ve enerji yatırımı alanındaki borçları içerdiği ve bunun için şirketin aralarında devlet bankalarının da bulunduğu 8 ila 9 bankayla görüştüğü belirtildi.

Kaynaklardan birinin, "Şirket, ana işletmelerden para kazanmakta zorluk çekiyor, bu durum borç yapılandırmalarını güçleştiriyor" dediği aktarıldı.

Bir diğer bankacılık kaynağıysa, değerlendirilen borç yapılandırma seçeneklerinin arasında ödeme süresinin uzatılması, balon ödeme ekleme, "kesinti" uygulama veya dolar borcunun türk lirasına çevrilmesinin yer aldığını aktardı. Kaynak, balon ödemenin yüksek olasılıkla bir varlığın satılmasını içereceğini, ancak şu an net bir durumun olmadığını söyledi.