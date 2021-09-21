'Demirören 1,5 milyar dolarlık kredi borcunu yapılandırmak için bankalarla görüşüyor'

Demirören Holding’in Doğan Medya grubunu satın almak için Ziraat Bankası’ndan aldığı kredinin akıbeti merak edilirken dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Bloomberg Ercan Ersoy ve Aslı Kandemir’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Demirören Holding, yaklaşık 1,5 milyar dolarlık kredi borcunu yeniden yapılandırmak için bankalarla görüşüyor.

Söz konusu kredi borcu içinde, Ziraat Bankası’ndan Doğan Medya’yı satın alma için çekilen yaklaşık 700 milyon dolarlık dolarlık kredinin de bulunduğu, borcun birikmiş faizlerle birlikte 850 milyon dolara ulaştığı belirtildi.