Reuters anketi: Seçim sonrası faiz artacak, enflasyon yıl sonunda yüzde 46,4'e düşecek

Reuters tarafından yapılan ve 21 ekonomistin katıldığı ankete göre, Türkiye’de enflasyonun yıl sonunda yüzde 46,4 seviyesine düşmesi bekleniyor.

Enflasyon, Ekim 2022’de yüzde 85’in üzerine çıkmıştı. Ankete göre 2023 sonundaki düşüş nispeten daha yavaş. Ankette enflasyon 2024 sonunda yüzde 28,8'e ve 2025 sonunda da yüzde 19,3'e gerilediği görüldü.

Ekonomistler, 14 Mayıs seçimlerinden sonra daha ortodoks politikalara doğru bir hareket bekliyor.

Merkez Bankası tarafından belirlenen politika faizinin ise seçimlerin ardından önümüzdeki çeyrekte yüzde 24'e yükselmesi öngörülüyor.

Ankete katılan 21 ekonomistin tamamı, Merkez Bankası'nın seçimden önceki son para politikası kurulu toplantısında ise faiz oranını yüzde 8,5'te sabit tutmasını bekliyor.

Kurul, politika faizi için kararını Perşembe günü saat 14.00’te açıklayacak.