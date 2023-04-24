Patron siyasetçi halkın derdinden anlamaz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün soğan fiyatlarının artması nedeniyle dertlenenlerle ve mutfakta tencerenin kaynaması için bütçesini denkleştirmeye çalışanlarla yine dalga geçti.

Aynı zamanda AKP’den Mersin milletvekili adayı olan Nebati, haftasonu Silifke’de seçim otobüsünden yaptığı konuşmada konuyu soğana getirdi ve soğan fiyatlarının düşmeye başladığını iddia ederek “Şimdi onlar mevsimsel şartlardan dolayı oynayan fiyatlarla soğanı konuşurlar. ‘Soğan şu fiyata, bu fiyata gitti' diyorlar. Şimdi yeni ürün çıkmaya başladı ya soğan fiyatları aşağı gitmeye başladı. Ben de onlara diyorum ki, git cücüğüyle oyna biraz cücüğüyle…” dedi.

Nebati, Nisan ayı başında artan et ve gıda fiyatlarına ilişkin yaptığı bir açıklamada da, “Türkiye'de damak tadı değişti. Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor, kokusundan dolayı. Bunu da değiştirmek lazım” diyerek büyük tepki toplamıştı.

Nebati’nin patron kimliği ve varlıklı olması, halkın geçim derdi ve sorunlarıyla ilgilenmemesinin hatta bunlarla dalga geçmesinin önemli nedenlerinden birisi olduğu görülüyor.

Nebati’nin MÜSİAD’daki görevi devam ediyor

Sermayeye kaynak aktarma mekanizmalarını işler tutmayı amaçlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na getirilen Nebati, tekstil sektöründe yatırımları olan bir patron olduğundan koltuğunu hiç yadırgamadı. Düzen muhalefetinin “Nebati’nin ekonomiden anlamadığı” eleştirilerinin bir karşılığı yoktu. Çünkü o bakanlıkta amaç sermayeyi kollamak olunca koltuğun hakkı “ticaretten biraz anlayınca” bir şekilde veriliyordu.

Patron örgütlerinden MÜSİAD’da yönetim kurulu ve İstanbul Ticaret Odası’nda Disiplin Kurulu üyelikleri görevlerinde bulunmuş olan Nebati, hem milletvekilliği hem de Bakanlık yaptığı dönemde bu patron kimliğini hiç terk etmedi.

Öyle ki, Bakanlık sayfasındaki özgeçmişine göre, halen MÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi üyeliğine devam ediyor. Sermaye sınıfının çıkarları için faaliyet gösteren ve lobi yapan bir patron örgütünde görevine devam eden Hazine ve Maliye Bakanımız var!

Hal böyle olunca Nebati’nin, ülkenin kaymak tabakası olan zenginlerin ve patronların hayata baktığı yerden bakması şaşırtıcı değil. Bu kimliği nedeniyle o koltuğa getirildiği de anlaşılıyor.

Ağa oğlu Nebati tekstilde fason üretimle yükseldi

Şanlıurfalı Arap bir aile olan Naimi’lere mensup olan Nureddin Nebati, bir aşiret ağasının oğlu. Sahip oldukları topraklarda pamuk üretimi yapan aile çiftçiliği hiç bırakmadı. Nebati kardeşler, Yeni Şafak’a 2006 yılında verdikleri röportajda babalarının kendilerine “Ağa oğlusunuz ama ağalık yapmayın. İstanbul'a gidip okuyun” dediğini belirtiyorlar.

Nebati ailesi, 1996 yılında iplik ticaretine ve 1997’de iplik üretimine başlayarak tekstil sektörüne adım attı. Ailenin şirketi, İstanbul ve Anadolu’da tamamen fason üretim modeliyle büyüdü. Fason üretime, tekstil sektöründe özellikle emek maliyetlerini düşürmek için başvurulduğu biliniyor. Taşeronluk sisteminin bir biçimi olan fason üretim ile özellikle 2001 krizinden sonra hızla büyüyen Arne Tekstil, orta-üst ve üst gelir grubu müşteri profiline hitap eden faaliyetlerini genişleterek sürdürdü. 2018 yılında Nebati ailesi Arne Tekstil’in ticari unvanını B&G Store olarak değiştirdi.

2000 yılında Akmerkez’de ortak oldukları mağaza ile mağazacılığa da başlayan Nebatiler, ticari serüvenlerinde akaryakıt istasyonu işletmeciliği de yapmışlar. Bugün yurtiçinde 120, yurtdışında 16 mağazaları bulunuyor. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Nebati ailesinin sahibi olduğu mağazalarda çalışanların kötü çalışma ve sömürü koşullarını köşesine taşımıştı.

Nebati ticari faaliyetlerini sürdürürken 2011 yılında AKP’nin İstanbul milletvekili seçildi. 2018 yılında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yardımcılığına getirilen Nebati, Aralık 2021’de Lütfi Elvan yerine bakanlık koltuğuna oturdu.

Patron kimliğini hiç gizlemiyor, halkı küçümsüyor

Nureddin Nebati, siyaset hayatı boyunca patron kimliğini hiç gizlemedi. Aksine patron kimliği ile siyasette yükseldi ve bu kimliğin gerektirdiklerini yapmaya devam etti.

Bakan olduktan sonra Aralık 2021’de Habertürk yazarı Sevilay Yılman’a verdiği röportajda, “Sen maaş alıyorsun, en fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin; ama ben bu işi düzelmezsem eğer 1000 çalışanımla beraber bütün varlığımı kaybederim, bunu göze alır mıyım?” demiş ve yine büyük tepki almıştı.

Nebati bu sözleriyle yaşamak için alınteri ile çalışarak ücret alan ve başka geliri olmayan vatandaşları küçümsemiş, varlıkları olmadığı ve gelirleri cüzi olduğu için zaten kaybedecekleri bir şey olmadığını söylemişti.

Atlantik ötesini ziyaret etmişti

Nisan ayının başında Denizli’de yine patronlarla bir araya geldiği bir toplantıda çeşitli açıklamalar yapan Nebati, Millet İttifakı’nı “tabii, Atlantik ötesindeki danışmanlardan reçete almaya çalışanlar bizim iktisadi alanda verdiğimiz milli mücadeleyi de ne yazık ki bir türlü idrak edemiyorlar” diyerek eleştirmişti.

Ancak Atlantik ötesine gerek Bakanlığı döneminde gerek de milletvekili iken sık sık ziyaretler gerçekleştirmişti. Zamanında hem siyaset hem ticaret açısından Fethullah Gülen Cemaati ile ilişkilerini sıcak tutmayı ihmal etmeyen Nebati, AKP ve CHP milletvekilleri ile Mart 2013’te THY sponsorluğunda yine Gülen Cemaati tarafından düzenlenen Rumi Forum etkinliğine katılmıştı. O etkinlik sırasında bir grup AKP’li milletvekili ile Pensilvanya’da Fethullah Gülen’i ziyaret edenler arasındaydı.