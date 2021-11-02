Reuters AKP'nin seçim hazırlığını yazdı: Ücretleri artıracak, vergileri düşürecek

Reuters'a konuşan iki üst düzey Türk yetkili, AKP hükümetinin yüksek enflasyona karşı ücretleri artıracağını ve vergileri düşüreceğini öne sürdü.

Kaynaklar, iktidarın getireceği mali desteğin "enflasyondan en çok etkilenen hanelere baskıyı azaltmak amacıyla" yapılacağını iddia etti.

AKP'nin değerlendirdiği seçenekler arasında asgari ücrete, enflasyon oranından daha yüksek bir zam yapmak, elektrik ve doğalgazda indirim yapmak ve devlet memurlarının maaşına zam yapmak olduğu iddia edildi.

Yetkililerden biri, "Bütçede olmasa gerekenden daha fazla bir sıkılık var. Bunun bir şekilde açılması gerekiyor. Gelecek yılda bu doğrultuda bir adım atılacak. Düşük gelirli hanelerin enflasyondan daha az etkilenmesi için çalışmalar yürütülüyor" dedi.

Reuters'ın haberinde, 2023'te genel seçimlerin yapılacağı hatırlatılarak, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, en geç 2023 ortasında zorlu bir seçimle karşı karşıya gelecek. Kendisine olan destek, enflasyon artışıyla ve gıda ve gaz zamlarıyla beraber azaldı" ifadeleri kullanıldı.