İstanbul'da kiralar bir yılda yüzde 80 arttı

Konut kiralarında en çok artış bir yılda yüzde 80 ile İstanbul'da oldu. İstanbul’un ardından Ankara’da yüzde 52, İzmir’de yüzde 49, Bursa’da yüzde 51, Antalya’da ise yüzde 77 kira artışı yaşandı.

İstanbul son 3 yılda konut kiralarında yaşanan artış ise yüzde 94 oldu. İstanbul’un ardından Ankara’da 1 yıllık yüzde 52, 3 yıllık yüzde 91, İzmir’de 1 yıllık yüzde 49, 3 yıllık yüzde 88, Bursa’da1 yıllık yüzde 51, 3 yıllık yüzde 73, Antalya’da ise 1 yıllık fiyat artışı yüzde 77, 3 yıllık fiyat artışı ise yüzde 226 seviyesinde gerçekleşti. (İHA)