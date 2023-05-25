Reuters: AKP ekonomi planı konusunda ikiye ayrıldı

İngiliz haber ajansı Reuters’a göre Türkiye’de Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna günler kala Erdoğan hükümetinin ekonomik programının terk edilmesi ya da bu programa bağlı kalınması konusunda AKP’de görüş ayrılığı yaşanıyor.

Ajansın hükümet yetkilileri ve konuya ilişkin bilgi sahibi kişilerden oluşan 9 kaynağına dayandırdığı haberine göre, AKP üyesi gayri resmi bir grup geçtiğimiz haftalarda bir araya gelerek kademeli faiz artışı ve hedeflenmiş kredi programını içeren yeni bir politikanın nasıl benimsenebileceğini ele aldı.

Erdoğan’ın konuya ilişkin görüşmelere doğrudan dahil olmadığını bildiren ajansa konuşan 4 kaynak, sözkonusu grupta hükümet dışından ancak geçtiğimiz dönemlerde üst düzey pozisyonlarda yer alan AKP üyelerinin yer aldığını söyledi.

Ajans diğer yanda ise faiz indirimleri ve sıkı yönetilen döviz, kredi ve borç piyasaları yoluyla ihracat ve büyümeyi artıran mevcut ekonomi programına bağlı kalacaklarını kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda dile getiren AKP’li yetkililer ve kabine üyelerinin olduğunu belirtti.

Bazı analistlere göre hükümet rotasını değiştirmediği takdirde, döviz rezervlerindeki düşüşle Türkiye en geç bu yıl içinde enflasyonun yeniden tırmandığı ve ödemeler dengesini zorlayan yeni bir ekonomik krizle karşı karşıya kalabilecek.

'Faiz oranı kademeli olarak artırılacak'

Ajansa konuşan konuyla ilgili bilgi sahibi bir üst düzey yetkili “Yeni bir ekonomik model üzerine çalışıyorlar. Çünkü mevcut model sürdürülebilir değil” dedi. Aynı yetkili “Temel olarak bu, faiz oranını kademeli olarak artıracak ve çoklu faiz oranlarının kullanıldığı yapıya son verecek” ifadesini kullandı.

Yeni ekonomi programı üzerinde çalışan bu grubun henüz Erdoğan’a tam planı sunmadığı belirtilen haberde konuya ilişkin Erdoğan’ın ofisinden de bir yorum yapılmadığı ifade edildi.

Erdoğan henüz karar vermedi

Erdoğan’ın seçim kampanyasında kendisi iktidarda olduğu sürece faizlerin artmayacağına yönelik sözlerini hatırlatan Reuters, konuştuğu kaynakların Erdoğan’ın henüz bir karar vermediğini söylediğini aktardı.

Ajansa konuşan 3 kaynak ise Erdoğan’ın 28 Mayıs’taki ikinci tur seçimlerinde beklenenden iyi sonuç alması durumunda en az birkaç ay daha mevcut ekonomi politikalarını sürdürebileceğini kaydetti.

Mart'taki yerel seçimler etkili olacak

Bir başka AKP’li yetkili de “Partide iki farklı görüş var” dedi ve bu konuda verilecek kararın gelecek yıl Mart ayında yapılacak yerel seçimlere doğru ekonomik istikrarı korumayı amaçlayacağını belirtti.

Bir diğer yetkili ise güçlü seçim sonuçlarının liderleri ekonomide hızlı bir değişimin gerekli olmadığına ikna edeceğini söyledi.

Ajansın konuştuğu 4 kaynağa göre, yeni plan üzerine çalışan gayri resmi grup agresif parasal sıkılaştırmayı değil ama kredi piyasalarında politika faizinde kademeli artışı düşünüyor. Diğer bir seçenek de, selektif kredi için bir kamu kurumu ve devlet sübvansiyonları kullanmak olarak görülüyor.

Mehmet Şimşek'in rolü belirsiz

Erdoğan’ın seçimler öncesinde uluslararası yatırımcılarca iyi bilinen eski Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in politikaların oluşturulmasına yardım için yeniden hükümete dönebileceği sinyalini verdiğini hatırlatan Reuters’a göre Erdoğan’ın ikinci turu kazanması durumunda Şimşek’in rolünün ne olacağına ilişkin belirsizlik de sürüyor.

Ajansa göre mevcut ekonomi programına bağlı kalınmasını isteyen yetkililer ise teknoloji, enerji, doğal kaynaklar ve turizme öncelik veren selektif kredi politikalarının 2030 yılına kadar kümülatif olarak cari işlemler dengesine yaklaşık 289 milyar dolar katkıda bulunarak para birimini destekleyeceğini tahmin ettiklerini söylüyor.