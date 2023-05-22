Bakan Nebati: İçimizdeki beyinsizler ekonomimize saldırıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ülkemizde, şimdiye değin taş üstüne taş koymamış olan muhalefet, onun hem yurt içi hem de yurt dışındaki saz arkadaşları ve içimizdeki beyinsizler seçim sonuçlarına etki edebilmek hesabıyla bir süredir sistematik bir şekilde ve histerik bir ruh haliyle ekonomimize saldırmaktadır" dedi.

Nebati, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Ekonomik verilerin iyiye gittiğini savunan Nebati, "Şimdi, bu kötü niyetli kişiler, bilgisayar başında karamsar hava oluşturmaktan başka bir iş yapmayan bu şahıslar tüm ortak kazanımlarımızı sürekli yok saysalar da aziz milletimiz kimin kendisi için durmadan ve yorulmadan çalıştığını, kimin gece-gündüz ülkesi için ter döktüğünü zaten çok ama çok iyi biliyor" ifadesini kullandı.

Sandıkta kimin kazanacağını milletin belirleyeceğini belirten Nebati, "Milletimiz, sahip olduğu feraset ve inançla, 28 Mayıs’ta bir kez daha istikrardan, tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye’den yana tavrını net bir şekilde koyacak, Türkiye Yüzyılı’na damgasını mutlak surette vuracaktır!" değerlendirmesini yaptı.