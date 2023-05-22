Dolar/TL 20 TL'yi aştı, tüm zamanların rekorunu kırdı

Dolar/TL; 20,0743 seviyesi ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

Haber Merkezi

Türk Lirası, ABD Doları karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kaybederek; 20,0743 ile tüm zamanların en yüksek değerini gördü.

Saat 07.40 itibarıyla dolar 19,9274'ten işlem görüyor.