Türk Lirası, ABD Doları karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kaybederek; 20,0743 ile tüm zamanların en yüksek değerini gördü.
Saat 07.40 itibarıyla dolar 19,9274'ten işlem görüyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dolar/TL 20 TL'yi aştı, tüm zamanların rekorunu kırdı
Dolar/TL; 20,0743 seviyesi ile tüm zamanların rekorunu kırdı.
Haber Merkezi
Türk Lirası, ABD Doları karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kaybederek; 20,0743 ile tüm zamanların en yüksek değerini gördü.
Saat 07.40 itibarıyla dolar 19,9274'ten işlem görüyor.