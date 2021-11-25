Reuters: AKP Alevi açılımına hazırlanıyor

Reuters ekonomik sorunlarla mücadele etmekte zorlanan AKP’nin gelecek seçimlerde Alevilerin desteğini kazanmak için “Alevi açılımı”na yönelik adımlar atmaya hazırlandığını yazdı.

Ajans ismini yayımlamadığı iki AKP’li üst düzey yetkilinin cemevlerine “ibadethane statüsünün” de verilebileceğini söylediğini duyurdu.

Reuters’a konuşan Alevilerse, AKP’nin kendi Alevilerini yaratmaya çalıştığını, buna izin vermeyeceklerini söylediler.

Erdoğan 58 ilde bin 585 cemevi ziyaret edilerek hazırlanan kapsamlı bir çalışmanın kabinede görüşüldüğünü ve İnsan Hakları Eylem Planı’nda yer alan azınlık vakıflarının seçim usulüyle ilgili hususu da değerlendirdiklerini söylemişti.

Erdoğan, “Hangi kökene, hangi inanca, hangi meşrebe sahip olursa olsun Türkiye’nin, 84 milyon vatandaşımızın her birinin meselesi bizim meselemizdir. Bu anlayışla milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek her adımı geçmişte attık, bugün de atmayı sürdüreceğiz” demişti.

Reuters’a konuşan iki üst düzey AKP yetkilisinden biri Erdoğan’ın açıklamalarının seçimle bağlantılı olup olmadığı konusunda “Elbette azınlık hakları ve Alevi açılımlarının potansiyel olarak seçimlere iktidar açısından destek sağlaması olayın doğasında var” dedi. İtiraz eden grupları “aşırı uç” olarak tanımlayan aynı AKP’li yetkili “Sürece kimsenin zarar vermemesi için tüm tarafların hassas davranması gerekiyor. Bu sefer fırsat kaçırılmamalı” diye konuştu.

Bir başka üst düzey AKP’li yetkili ise “Artık bu işe gerektiği gibi son noktayı koyacağız diye düşünüyorum. Partinin üst kademesinde bu konu tartışıldı. Belli bir aşamaya da geldi. Şimdi cemevleri vakıf ve dernek gibi bir statüye sahip. Şimdi ilgili bakanlıklar bir çalışma yapıyor. Kültür Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı. Buna göre neler yapılabilir bakılıyor” dedi ve ekledi: “Zaten Alevi toplumu ile de temas edildi. Uzun süredir talep edilen ibadethane statüsü de bu kez verilebilir. Bu konuda genel bir yaklaşım da var. Ama bu konuda Alevi toplumu ve ileri gelenlerinin de olumlu katkı vermesi gerekiyor.”

'Alevi Cemaat Başkanlığı da kurulabilir'

Aynı yetkili çalışmada maddi yüklerin en azından cemevlerinden alınması ve maaş konusu olduğunu da söyledi.

Yetkili, “Bir Alevi Cemaat Başkanlığı da kurulabilir. Bu konunun iyi sonuç verebileceği yaklaşımları da var. Bu da önemli gündem maddelerinden biri. Cumhurbaşkanı da bu konunun sonuçlandırılmasını istiyor. Sıkıntılar bugüne kadar çözülmeliydi ama olamadı” dedi.

Bu tür düzenlemelerin hep oy kaygısıyla yapılır gibi anlaşıldığını ancak öyle olmadığını ileri süren AKP’li yetkili, “Oy etkisi olacaktır belki de ama zaten bu çalışma yıllar önce başlamıştı. Gezi nedeniyle sekteye uğradı. Şimdi sadece kaldığı yerden devam ediyor. Seçim için bir hazırlık gibi görmek haksızlık” ifadesini kullandı.

'AKP kendi Alevilerini yaratmak istiyor'

Her hafta İstanbul’daki bir cemevinde düzenlenen töreni yürüten Ali Erdem ise “AKP hükümeti kendi Alevilerini yaratmaya çalışıyor” dedi.

Alevilere yönelik katliamları hatırlatan Erdem “Bizler yüzlerce yıldır baskı gördük ama kimseye boyun eğmedik” dedi.

Alevi topluluğu temsilcilerinden Ali Yürümez de yetkililerin prefabrik cemevi binasını ziyaret ederek binanın yeniden inşa edilmesini teklif ettiklerini söyledi. Teklifi reddettiklerini belirten Yürümez, bu türden maddi yardım tekliflerinin hükümetin Alevilerle ilgili yasal değişiklikler yapmaya istekli olmadığını gösterdiğini dile getirdi.

Sivas Katliamı’nda yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının önünde konuşan Yürümez, seçimler öncesinde AKP’nin Aleviler arasında bir ayrılık yaratmaya çalıştığını söyledi. Yürümez “Ama bence Aleviler bu oyuna gelmezler” dedi.

Cemevlerinin aksine Türkiye’de yaklaşık 90 bin caminin ve personelinin, bütçesi 2 milyar dolara yaklaşan Diyanet tarafından finanse edildiği belirtilen haberde, Alevilerinse taleplerinin mali yardım olmadığını defalarca vurguladığı hatırlatıldı.

Ajansa konuşan Ali Erdem cemevindeki görevi için “asla bir maaş istemem” dedi ve “Hiçbir zaman devletin ya da AKP’nin adamı olmayacağız” ifadesini kullandı.