Erdoğan'ın fetvacısı: Bilerek Aleviliğini koruyorsa Sünni kız ile evlenemez

AKP yanlısı Yeni Şafak'ta köşe yazarı olan Hayrettin Karaman, kendisine yöneltilen "Alevi inançlı biriyle sünni inançlı birisinin evlenmesi caiz midir?" sorusuna "Alevilere ait olup İslam ile bağdaşması mümkün olmayan inançları ve uygulamaları muhafaza ediyorsa o genç ile sünni bir kız evlenemez" yanıtını verdi.

"İslam Hukuku Profesörü" Hayrettin Karaman'ın kendisine ait sitesinde, gelen sorulara verdiği bir yanıtta "Alevi ile evlenmek" başlığı altında şu skandal ifadeler yer aldı:

"Alevilik babadan oğula geçen bir soy, bir kan bağı değildir. İnsan bugün Alevi, yarın dönüp Sünni veya tersi olabilir. Bu gencin ailesi Alevi olmakla beraber gencin kendisi İslam'a Sünniler gibi inanıyorsa, Amentüyü bizler gibi kabul ediyorsa o makbul bir müslümandır.

Eğer bilerek Aleviliğini koruyorsa, Alevilere ait olup İslam ile bağdaşması mümkün olmayan inançları ve uygulamaları muhafaza ediyorsa o genç ile sünni bir kız evlenemez. Durumunuzu buna göre inceler kararı siz verirsiniz."

Karaman, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul İmam Hatip Okulu’ndayken "hocalığını" yapıyordu.